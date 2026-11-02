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Пользователи «Яндекс Пэй» пожаловались на проблемы с переводами и оплатой

Софья Подовалова
Софья Подовалова Новости 02 ноя 2026 15:27
Фото: Сайт Detector404.ru
Пользователи «Яндекс Пэй» столкнулись с временными проблемами при переводах, оплате и пополнении счета — за сутки сервис по отслеживанию сбоев зафиксировал почти 800 жалоб. В пресс-службе «Яндекс Пэй» сообщили, что специалисты работают над устранением сложностей. Сбой также фиксируется в работе каршеринга BelkaCar и у хостинг-провайдера Beget
Пользователи «Яндекс Пэй» столкнулись с временными проблемами при переводах, оплате и пополнении счета. За сутки сервис по отслеживанию сбоев detector404 зафиксировал почти 800 жалоб, следует из информации сервиса.
Пользователи жалуются на задержки и сбои при переводах между своими счетами и из других банков. Некоторые отмечают проблемы с пополнением через банкоматы, некорректное отображение баланса и истории операций, а также жалуются, что не могут открыть приложение.
В самой компании подтвердили сбой. «У ряда пользователей возникают временные трудности с доступом к сервису „Яндекс Пэй“. Наши специалисты уже работают над устранением сложности», — сообщили в пресс-службе платежного сервиса «РИА Новости».

В октябре пользователи «Яндекс Пэй» уже сталкивались с перебоями после атак на дата-центры «Яндекса» в нескольких регионах. Клиенты не могли проверить баланс, оплачивать покупки и переводить деньги. 13 октября сервис частично восстановил работу, а к 22 октября вернул основные функции, сообщали в компании. 

Сбой также фиксируется в работе каршеринга BelkaCar, следует из данных detector404. Жалобам предшествовал сбой у хостинг-провайдера Beget. Ранее в BelkaCar подтвердили, что перебои связаны с аварией у внешнего ИТ-провайдера. В Beget сообщили, что компания проводит восстановительные работы.
Тэги
Яндекс Пэй Сбой

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