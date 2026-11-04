Логотип сайта EXPERT
Подписаться на журнал
Тема года Экспертиза Интервью Подкасты Мероприятия Урбан Скорость
Найти

Reuters: Google предложила сотрудникам в пяти странах уволиться за компенсацию

Раиса Зайнудинова
Раиса Зайнудинова Новости 04 ноя 2026 18:11
Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости
Google расширила программу добровольных увольнений на Канаду, Францию, Германию, Японию и Швейцарию, пишет Reuters. Компания стремится сдержать расходы на фоне масштабных инвестиций в ИИ. Число сотрудников, принявших предложение, пока неизвестно
Google начала предлагать части сотрудников в пяти странах добровольный уход с выплатой компенсации в июне 2026 г., передает Reuters со ссылкой на источники в компании. Ранее о расширении программы не сообщалось.
«В 2025 г. некоторые наши команды ввели программу добровольного ухода с выходным пособием. Минувшим летом, в июне, мы распространили эту программу на несколько стран, чтобы поддержать предстоящую важную работу», — приводит агентство слова представителя Google.
Программа распространилась на Канаду, Францию, Германию, Японию и Швейцарию. С прошлого года аналогичные предложения получали сотрудники отдельных подразделений в США и Великобритании. Руководители описывали программу как возможность уйти для тех, кто больше не разделяет темп или направление развития компании, отмечает агентство.
Общая численность персонала Alphabet, материнской компании Google, в последние кварталы росла, однако корпорация перераспределяет ресурсы в пользу приоритетных направлений. Финансовый директор Анат Ашкенази неоднократно называла ИИ и облачные вычисления ключевыми сферами найма. Сотрудников Google Cloud и DeepMind не включали в предыдущие программы добровольного ухода. По оценке Reuters, последнее расширение следует тому же подходу.
Предложения объявили в середине июня, ответы на заявки сотрудники получили к середине июля, а уходить начали в августе. Согласившимся на увольнение в Швейцарии предложили по месячной зарплате за каждый год работы, но не более 12 месячных зарплат.
В конце октября Microsoft предложила добровольное увольнение с компенсацией 60 тыс. сотрудников. Программа затронула работников в США, Канаде, Индии и Великобритании. Компания также стремится сократить издержки на фоне расходов на инфраструктуру для ИИ.
Программы ухода с компенсациями используют и автопроизводители. BMW запустила программу добровольных увольнений, чтобы сократить до восьми тыс. рабочих мест по всему миру. Volvo Cars объявила о сокращении около 2,5 тыс. рабочих мест, в том числе за счет прекращения контрактов с консультантами, естественного оттока персонала и адресных программ увольнения с выплатами.
Тэги
Google Сокращения

Больше новостей читайте в наших каналах в Max и Telegram

Материалы по теме

«Ведомости» узнали о планах по массовым сокращениям в компании «Мойофис» Новости

«Ведомости» узнали о планах по массовым сокращениям в компании «Мойофис»
25 мая 2026
Сотрудника Google обвинили в незаконном заработке $1,2 млн на ставках Новости

Сотрудника Google обвинили в незаконном заработке $1,2 млн на ставках
28 мая 2026
Alphabet раместит акции на $80 млрд для расширения ИИ-инфраструктуры Новости

Alphabet раместит акции на $80 млрд для расширения ИИ-инфраструктуры
02 июн 2026

Войти в читательский кабинет

Телефон или Email
Пароль

Еще нет аккаунта?

Восстановление доступа

Телефон или Email, указанные при регистрации

Введите код, отправленный на номер телефона +79161234567

Проверочный код

00:30

Успешно

Пароль был успешно изменён. Используйте его при следующем входе в кабинет.

Проверяем оплату

Отслеживайте статус вашей подписки на журнал Эксперт в личном кабинете.

Регистрация

Телефон или Email
Пароль

Уже есть аккаунт?

Смена пароля

Пароль
Подтвердите пароль

Продолжая использовать сайт expert.ru, вы соглашаетесь на обработку персональных данных при помощи куки (cookie) файлов, в том числе с использованием сервиса веб-аналитики "Яндекс Метрика", на условиях Политики обработки персональных данных.