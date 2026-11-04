Reuters: Google предложила сотрудникам в пяти странах уволиться за компенсацию

Google расширила программу добровольных увольнений на Канаду, Францию, Германию, Японию и Швейцарию, пишет Reuters. Компания стремится сдержать расходы на фоне масштабных инвестиций в ИИ. Число сотрудников, принявших предложение, пока неизвестно

Google начала предлагать части сотрудников в пяти странах добровольный уход с выплатой компенсации в июне 2026 г., передает Reuters со ссылкой на источники в компании. Ранее о расширении программы не сообщалось.

«В 2025 г. некоторые наши команды ввели программу добровольного ухода с выходным пособием. Минувшим летом, в июне, мы распространили эту программу на несколько стран, чтобы поддержать предстоящую важную работу», — приводит агентство слова представителя Google.

Программа распространилась на Канаду, Францию, Германию, Японию и Швейцарию. С прошлого года аналогичные предложения получали сотрудники отдельных подразделений в США и Великобритании. Руководители описывали программу как возможность уйти для тех, кто больше не разделяет темп или направление развития компании, отмечает агентство.

Общая численность персонала Alphabet, материнской компании Google, в последние кварталы росла, однако корпорация перераспределяет ресурсы в пользу приоритетных направлений. Финансовый директор Анат Ашкенази неоднократно называла ИИ и облачные вычисления ключевыми сферами найма. Сотрудников Google Cloud и DeepMind не включали в предыдущие программы добровольного ухода. По оценке Reuters, последнее расширение следует тому же подходу.

Предложения объявили в середине июня, ответы на заявки сотрудники получили к середине июля, а уходить начали в августе. Согласившимся на увольнение в Швейцарии предложили по месячной зарплате за каждый год работы, но не более 12 месячных зарплат.

В конце октября Microsoft предложила добровольное увольнение с компенсацией 60 тыс. сотрудников. Программа затронула работников в США, Канаде, Индии и Великобритании. Компания также стремится сократить издержки на фоне расходов на инфраструктуру для ИИ.