Россия официально вышла из Европейской конвенции по предупреждению пыток

Россия окончательно вышла из Европейской конвенции по предупреждению пыток, документ вступил в силу 1 ноября. Российские власти уведомили Совет Европы о своем решении денонсировать конвенцию 30 октября 2025 г.

Россия с 1 ноября больше не участвует в Европейской конвенции по предупреждению пыток, сообщил Совет Европы. Российские власти официально уведомили организацию о денонсации документа 30 октября 2025 г.

Согласно конвенции, после уведомления Россия оставалась связана ее положениями еще в течение года. Выход из договора зарегистрировали с датой вступления в силу 1 ноября 2026 г.

Россия присоединилась к конвенции по предупреждению пыток в 1998 г. и участвовала в ней 28 лет. Документ предусматривает посещение мест лишения свободы Европейским комитетом по предупреждению пыток (ЕКПП). С 1998 по 2021 г. комитет совершил 30 визитов в Россию.

Президент России Владимир Путин внес проект о денонсации конвенции и протоколов к ней 8 сентября 2025 г. В пояснительной записке к документу было сказано, что с 2023 г. Россия не представлена в Европейском комитете по предупреждению пыток из-за блокировки Советом Европы процедуры избрания нового члена от РФ. Запросы Москвы о восстановлении представительства игнорировались, несмотря на закрепленный в конвенции принцип сотрудничества, было сказано в документе.