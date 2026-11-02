Логотип сайта EXPERT
Подписаться на журнал
Тема года Экспертиза Интервью Подкасты Мероприятия Урбан Скорость
Найти

Россия официально вышла из Европейской конвенции по предупреждению пыток

Раиса Зайнудинова
Раиса Зайнудинова Новости 02 ноя 2026 19:19
Россия окончательно вышла из Европейской конвенции по предупреждению пыток, документ вступил в силу 1 ноября. Российские власти уведомили Совет Европы о своем решении денонсировать конвенцию 30 октября 2025 г.
Россия с 1 ноября больше не участвует в Европейской конвенции по предупреждению пыток, сообщил Совет Европы. Российские власти официально уведомили организацию о денонсации документа 30 октября 2025 г.
Согласно конвенции, после уведомления Россия оставалась связана ее положениями еще в течение года. Выход из договора зарегистрировали с датой вступления в силу 1 ноября 2026 г.
Россия присоединилась к конвенции по предупреждению пыток в 1998 г. и участвовала в ней 28 лет. Документ предусматривает посещение мест лишения свободы Европейским комитетом по предупреждению пыток (ЕКПП). С 1998 по 2021 г. комитет совершил 30 визитов в Россию.
Президент России Владимир Путин внес проект о денонсации конвенции и протоколов к ней 8 сентября 2025 г. В пояснительной записке к документу было сказано, что с 2023 г. Россия не представлена в Европейском комитете по предупреждению пыток из-за блокировки Советом Европы процедуры избрания нового члена от РФ. Запросы Москвы о восстановлении представительства игнорировались, несмотря на закрепленный в конвенции принцип сотрудничества, было сказано в документе. 
17 сентября 2025 г. Госдума единогласно приняла закон о денонсации, а 24 сентября его одобрил Совет Федерации. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что денонсация не повлияет на права граждан: страна продолжает выполнять обязательства через универсальные международные механизмы, включая Конвенцию ООН против пыток.
Тэги
Европа Законодательство

Больше новостей читайте в наших каналах в Max и Telegram

Материалы по теме

Максим Краснов: «Успех измеряется устойчивостью бизнеса после сделки» Юридический день

Максим Краснов: «Успех измеряется устойчивостью бизнеса после сделки»

Партнер KnP Legal — о рисках сделок M&A
10 дек 2025
Лифты идут на подъем Промышленность

Лифты идут на подъем

Производители хотят приравнять вертикальный транспорт к такси
13 мая 2026
От экзотики к стандартам Финансы

От экзотики к стандартам

Как происходит расчет в цифровых валютах и что меняет легализация криптоактивов
30 сен 2026

Войти в читательский кабинет

Телефон или Email
Пароль

Еще нет аккаунта?

Восстановление доступа

Телефон или Email, указанные при регистрации

Введите код, отправленный на номер телефона +79161234567

Проверочный код

00:30

Успешно

Пароль был успешно изменён. Используйте его при следующем входе в кабинет.

Проверяем оплату

Отслеживайте статус вашей подписки на журнал Эксперт в личном кабинете.

Регистрация

Телефон или Email
Пароль

Уже есть аккаунт?

Смена пароля

Пароль
Подтвердите пароль

Продолжая использовать сайт expert.ru, вы соглашаетесь на обработку персональных данных при помощи куки (cookie) файлов, в том числе с использованием сервиса веб-аналитики "Яндекс Метрика", на условиях Политики обработки персональных данных.