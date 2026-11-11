В Абу-Даби начался второй раунд трехсторонних переговоров

Делегации России, США и Украины продолжили переговоры в Абу-Даби 11 ноября, сообщает «РИА Новости». Во второй день стороны будут обсуждать основные вопросы будущей системы безопасности в Европе
Делегации России, США и Украины возобновили переговоры в Абу-Даби во второй день консультаций, сообщает
«РИА Новости» со ссылкой на источник.
Politico со ссылкой на американских чиновников пишет
, что во второй день может состояться обсуждение территориального вопроса. По данным
The Telegraph, американские переговорщики предлагают компромисс, при котором Москва могла бы заявить о контроле над всей линией фронта в Донбассе, а Киев оставил бы за собой города, которые продолжают удерживать украинские войска. Источник с украинской стороны, близкий к переговорам, заявил газете, что Киев не намерен обсуждать территориальные уступки.
Первый день переговоров прошел
10 ноября и продолжался около 4,5 часа с учетом перерыва. Стороны обсуждали гарантии безопасности в постконфликтный период. Источник «РИА Новости» говорил
, что 11 ноября консультации будут посвящены вопросам формирования новой системы континентальной безопасности. Украинское урегулирование, по его словам, составляет лишь часть более широкой дискуссии.
Российскую делегацию возглавляет
помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли заместители министра иностранных дел Михаил Галузин и Сергей Рябков, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и глава службы оперативной информации и международных связей ФСБ Алексей Комков. В экспертной группе числятся шесть человек.
Украинскую делегацию возглавляет руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. США представляют спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
10 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил
, что Москва подготовила позиционный документ о новой архитектуре безопасности в Евразии. По его словам, она не должна ущемлять интересы сторон.