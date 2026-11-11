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В Абу-Даби начался второй раунд трехсторонних переговоров

Софья Подовалова
Софья Подовалова Новости 11 ноя 2026 11:45
Altaf Qadri/AP/TASS
Делегации России, США и Украины продолжили переговоры в Абу-Даби 11 ноября, сообщает «РИА Новости». Во второй день стороны будут обсуждать основные вопросы будущей системы безопасности в Европе
Делегации России, США и Украины возобновили переговоры в Абу-Даби во второй день консультаций, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Politico со ссылкой на американских чиновников пишет, что во второй день может состояться обсуждение территориального вопроса. По данным The Telegraph, американские переговорщики предлагают компромисс, при котором Москва могла бы заявить о контроле над всей линией фронта в Донбассе, а Киев оставил бы за собой города, которые продолжают удерживать украинские войска. Источник с украинской стороны, близкий к переговорам, заявил газете, что Киев не намерен обсуждать территориальные уступки.
Первый день переговоров прошел 10 ноября и продолжался около 4,5 часа с учетом перерыва. Стороны обсуждали гарантии безопасности в постконфликтный период. Источник «РИА Новости» говорил, что 11 ноября консультации будут посвящены вопросам формирования новой системы континентальной безопасности. Украинское урегулирование, по его словам, составляет лишь часть более широкой дискуссии. 
Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли заместители министра иностранных дел Михаил Галузин и Сергей Рябков, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и глава службы оперативной информации и международных связей ФСБ Алексей Комков. В экспертной группе числятся шесть человек.
Украинскую делегацию возглавляет руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. США представляют спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
10 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва подготовила позиционный документ о новой архитектуре безопасности в Евразии. По его словам, она не должна ущемлять интересы сторон.
Тэги
Переговоры Россия Украина

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