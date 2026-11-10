Politico: США хотят видеть ЕС за столом переговоров по Украине

Посланники президента США Дональда Трампа якобы призывают Россию допустить Европу к следующему раунду переговоров по урегулированию конфликта на Украине, пишет Politico со ссылкой на источники. 10–11 ноября в Абу-Даби проходят трехсторонние переговоры РФ, США и Украины. Европейцы в них не участвуют

США якобы настаивают на участии представителей ЕС в следующем раунде переговоров по Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на американских чиновников.

«Нам нужно, чтобы Европа участвовала в переговорах. Поэтому мы предлагаем привлечь европейцев к обсуждению после этой трехсторонней встречи», — сказал один из собеседников издания.

По его словам, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер стремятся ускорить процесс, чтобы встреча в Абу-Даби 10 ноября стала последней без полноценного участия Европы.

Также американская сторона приветствовала телефонный разговор президентов Финляндии и Норвегии с российским лидером Владимиром Путиным, отметив необходимость продолжения диалога, отмечает Politico. Чиновник подчеркнул важность дискуссий с Россией, чтобы европейские лидеры могли получать и передавать информацию напрямую.

Трехсторонние переговоры с участием России, США и Украины проходят 10–11 ноября в Абу-Даби. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Стороны планируют обсудить вопросы безопасности, деэскалации, гуманитарные инициативы и дальнейшие шаги к урегулированию, говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.