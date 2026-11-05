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В Татарстане с рельсов сошли 11 грузовых вагонов

Раиса Зайнудинова
Раиса Зайнудинова Новости 05 ноя 2026 11:05
В Набережных Челнах во время плановых маневровых работ с рельсов сошли 11 пустых грузовых вагонов. Пострадавших нет, задержек поездов не возникло, сообщили в МЧС России по Татарстану
В Набережных Челнах с рельсов сошли 11 пустых вагонов грузового состава, сообщило ГУ МЧС России по Татарстану в мессенджере Max. Происшествие случилось во время плановых маневровых работ в Комсомольском районе, вблизи улицы Авторемонтной.
Инцидент произошел вечером 4 ноября, уточнили в транспортной прокуратуре. Прокуроры начали проверку по факту произошедшего на предмет соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. 
Пострадавших нет, заверили в МЧС. Там уточнили, что движение поездов не прерывалось, задержек в расписании нет. «Данный участок железнодорожной инфраструктуры не относится к ОАО „РЖД“, движение поездов на прилегающих участках не прерывалось», — сказано в сообщении. В прокуратуре уточнили, что сход произошел на пути необщего пользования частного грузового предприятия. 
Для ликвидации последствий схода сформирована восстановительная бригада, ремонтные работы проведут в текущие сутки, уточнили в МЧС.
Что стало причиной аварии, пока неизвестно. Их установит специальная техническая комиссия.
26 октября в Свердловской области сошли с рельсов 39 вагонов грузовых поездов, загорелись семь цистерн. В результате никто не пострадал. Открытое горение ликвидировали спустя несколько часов.
Тэги
Поезд происшествия Татарстан

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