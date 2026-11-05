В Татарстане с рельсов сошли 11 грузовых вагонов

В Набережных Челнах во время плановых маневровых работ с рельсов сошли 11 пустых грузовых вагонов. Пострадавших нет, задержек поездов не возникло, сообщили в МЧС России по Татарстану

В Набережных Челнах с рельсов сошли 11 пустых вагонов грузового состава, сообщило ГУ МЧС России по Татарстану в мессенджере Max. Происшествие случилось во время плановых маневровых работ в Комсомольском районе, вблизи улицы Авторемонтной.

Инцидент произошел вечером 4 ноября, уточнили в транспортной прокуратуре. Прокуроры начали проверку по факту произошедшего на предмет соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Пострадавших нет, заверили в МЧС. Там уточнили, что движение поездов не прерывалось, задержек в расписании нет. «Данный участок железнодорожной инфраструктуры не относится к ОАО „РЖД“, движение поездов на прилегающих участках не прерывалось», — сказано в сообщении. В прокуратуре уточнили, что сход произошел на пути необщего пользования частного грузового предприятия.

Для ликвидации последствий схода сформирована восстановительная бригада, ремонтные работы проведут в текущие сутки, уточнили в МЧС.

Что стало причиной аварии, пока неизвестно. Их установит специальная техническая комиссия.