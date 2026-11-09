Сергей Лавров назвал «первый пункт» переговоров с Украиной и США

Россия, Украина и США в первую очередь обсудят вопросы безопасности региона в ходе предстоящей встречи в Абу-Даби 10–11 ноября, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, во главе угла будут стоять вопросы обеспечения гарантий безопасности сторон

На предстоящих трехсторонних переговорах в Абу-Даби в первую очередь будут обсуждаться вопросы безопасности России, Украины и региона в целом, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с министром иностранных дел Перу Карлосом Эспа. Его слова приводит пресс-служба МИД РФ.

«Сама повестка дня переговоров в Абу-Даби предполагает первым пунктом вопросы безопасности России, Украины и в целом безопасности в этом регионе. Мы такой подход только приветствуем», — подчеркнул Сергей Лавров.

По словам министра, переговоры будут посвящены «согласованию принципов, которые будут одобрены в завершение переговоров по полноценному урегулированию».

Кроме того, Сергей Лавров назвал «естественным» включение замглавы МИД РФ Сергея Рябкова в состав российской делегации на трехсторонних переговорах в Абу-Даби. Министр напомнил, что Сергей Рябков курирует вопросы Северной Атлантики, контроля над вооружениями и значительную часть своей карьеры «провел по проблематике ОБСЕ».

Трехсторонние переговоры с участием России, США и Украины должны пройти 10–11 ноября в Абу-Даби. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. Стороны планируют обсудить вопросы безопасности, деэскалации, гуманитарные инициативы и дальнейшие шаги к урегулированию, говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.