Сергей Лавров назвал «первый пункт» переговоров с Украиной и США

Россия, Украина и США в первую очередь обсудят вопросы безопасности региона в ходе предстоящей встречи в Абу-Даби 10–11 ноября, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, во главе угла будут стоять вопросы обеспечения гарантий безопасности сторон
На предстоящих трехсторонних переговорах в Абу-Даби в первую очередь будут обсуждаться вопросы безопасности России, Украины и региона в целом, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с министром иностранных дел Перу Карлосом Эспа. Его слова приводит
пресс-служба МИД РФ.
«Сама повестка дня переговоров в Абу-Даби предполагает первым пунктом вопросы безопасности России, Украины и в целом безопасности в этом регионе. Мы такой подход только приветствуем», — подчеркнул Сергей Лавров.
По словам министра, переговоры будут посвящены «согласованию принципов, которые будут одобрены в завершение переговоров по полноценному урегулированию».
Кроме того, Сергей Лавров назвал «естественным» включение замглавы МИД РФ Сергея Рябкова в состав российской делегации на трехсторонних переговорах в Абу-Даби. Министр напомнил, что Сергей Рябков курирует вопросы Северной Атлантики, контроля над вооружениями и значительную часть своей карьеры «провел по проблематике ОБСЕ».
Трехсторонние переговоры с участием России, США и Украины должны пройти
10–11 ноября в Абу-Даби. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. Стороны планируют обсудить вопросы безопасности, деэскалации, гуманитарные инициативы и дальнейшие шаги к урегулированию, говорил
пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Предыдущий раунд трехсторонних переговоров состоялся
в Женеве 17–18 февраля. По итогам встречи Владимир Мединский назвал переговоры «тяжелыми, но деловыми», стороны тогда не подписали никаких документов. 22 октября президент России Владимир Путин подтвердил
готовность возобновить трехсторонние контакты. Их целью он назвал обсуждение вопроса обеспечения безопасности Украины и России после выхода на мирные соглашения.