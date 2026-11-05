Во Франции нашли шесть украденных гравюр Пабло Пикассо

Французская жандармерия нашла шесть гравюр Пабло Пикассо, похищенных из ресторана в деревне Мужен на юге Франции в начале октября. Стоимость работ оценивается более чем в 100 тыс. евро. По факту произошедшего задержаны семь человек

Французские жандармы нашли шесть украденных гравюр Пабло Пикассо, сообщила радиостанция ici со ссылкой на главу жандармерии в Каннах.

Работы Пабло Пикассо были украдены в ночь со 2 на 3 октября из ресторана в центре деревни Мужен на юге Франции. Двое преступников в масках и перчатках ворвались в заведение, а третий ожидал их снаружи в автомобиле, уточняет радиостанций.

Поиски гравюр длились месяц. Они были обнаружены 3 ноября в департаменте Приморские Альпы. Стоимость работ оценивается более чем в 100 тыс. евро, пишет ici. По факту произошедшего задержаны семь человек, она находятся под стражей.