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Во Франции нашли шесть украденных гравюр Пабло Пикассо

Полина Тудачкова
Полина Тудачкова Новости 05 ноя 2026 16:57
Фото: Maxence Pira/Unsplash
Французская жандармерия нашла шесть гравюр Пабло Пикассо, похищенных из ресторана в деревне Мужен на юге Франции в начале октября. Стоимость работ оценивается более чем в 100 тыс. евро. По факту произошедшего задержаны семь человек
Французские жандармы нашли шесть украденных гравюр Пабло Пикассо, сообщила радиостанция ici со ссылкой на главу жандармерии в Каннах. 
Работы Пабло Пикассо были украдены в ночь со 2 на 3 октября из ресторана в центре деревни Мужен на юге Франции. Двое преступников в масках и перчатках ворвались в заведение, а третий ожидал их снаружи в автомобиле, уточняет радиостанций.
Поиски гравюр длились месяц. Они были обнаружены 3 ноября в департаменте Приморские Альпы. Стоимость работ оценивается более чем в 100 тыс. евро, пишет ici. По факту произошедшего задержаны семь человек, она находятся под стражей.
8 сентября из музея Пьера Огюста Ренуара на юго-востоке Франции украли четыре картины стоимостью 9 млн евро. Двое неизвестных проникли в музей рано утром и вырезали полотна из рам. Чьему перу принадлежали картины, не уточнялось. Во время побега грабители бросили одну из четырех картин.
Тэги
Франция Пабло Пикассо Искусство

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