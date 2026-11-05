Победа демократов на промежуточных выборах в Конгресс поставит действующего президента США в неудобное положение. Страну ждут приостановки работы правительственных ведомств из-за невозможности согласовать бюджеты, а самого Дональда Трампа и его окружение — импичменты и расследования. Внешняя политика остается прерогативой американского лидера, однако и здесь парламентарии постараются помешать продолжению войны с Ираном и украинскому урегулированию.

Что ждет США

Согласно предварительным подсчетам и прогнозам американских СМИ по итогам состоявшихся 3 ноября выборов в Конгресс США, большинство в обеих палатах получает Демократическая партия. По подсчетам NBC News, в Сенате демократы обеспечивают себе 54 места из 100 (для большинства необходимо 51), республиканцы занимают 44. Еще 2 кресла распределятся после завершения обработки бюллетеней в Аляске и Миссисипи. В Палате представителей за демократами уже 242 места из 435 (для большинства необходимо 218), за республиканцами — 151, подсчет бюллетеней продолжается в 42 округах.

Следующие 2 года будут характеризоваться ожесточенным противостоянием Белого дома с Конгрессом, констатирует старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин. Заручившись большинством в обеих палатах, демократы посвятят свои усилия демонтажу всего, что Дональд Трамп совершил как во внутренней, так и во внешней политике, уверен заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов.

Прежде всего демократы откажутся согласовывать предлагаемые администрацией Трампа бюджеты, отмечает Суслов. «Приостановки работы правительства могут начаться уже в 2027 году, поскольку существует риск, что Трампу не удастся протащить годовой бюджет даже через уходящий состав Конгресса. Когда же обе палаты перейдут демократам, шатдауны станут неизбежны — в бюджетном ступоре может пройти весь 2028 год», — утверждает политолог.

Кроме того, демократы будут активно инициировать законопроекты, противоречащие политике Трампа, в том числе отменяющие его решения. Отдельные такие инициативы могут собирать коалиционные 2/3 голосов в обеих палатах, необходимые для преодоления президентского вето, полагает Дмитрий Суслов. В качестве примера он приводит возможные законопроекты о новых антироссийских мерах: в этом вопросе демократы могут рассчитывать на поддержку многих республиканцев, поскольку большинство конгрессменов от обеих партий настроены антироссийски.

Если раньше многие республиканцы, недовольные политикой Дональда Трампа, опасались его гнева, то теперь он становится «хромой уткой», и его сопартийцы будут охотнее вступать в коалицию с демократами, добавляет Павел Кошкин.

Политолог-американист Малек Дудаков прогнозирует, что победа демократов в обеих палатах обострит раскол в их партии. Однако он проявится исключительно в вопросах внутренней политики, во внешней же, особенной в вопросах отношения к России и Украине, в «синем» лагере царит абсолютный консенсус, уточняет Павел Кошкин.

Не исключение из правил Исторически промежуточные выборы в США практически всегда оборачиваются жестким наказанием для действующей администрации: начиная с 1946 г. партия президента теряла места в Палате представителей в 18 из 20 прошедших избирательных кампаний. Эта суровая статистика (90% случаев поражения) подтверждает, что нынешний сокрушительный проигрыш республиканцев — не уникальный инцидент, а закономерная американская традиция, которая в очередной раз лишила Белый дом контроля над законодательной властью на финальные 2 года президентского срока.

Что будет с Трампом и его окружением

Дмитрий Суслов уверен, что в сложившейся ситуации импичмента Дональду Трампу не избежать: чтобы запустить эту процедуру, достаточно простого большинства голосов в Сенате. Поводами для этого могут послужить обвинения в военных преступлениях в Иране, коррупции и инсайдерской торговле, считает Малек Дудаков. При этом оба эксперта полагают, что довести процедуру до конца не удастся: сенаторы-республиканцы всё же не станут сотрудничать с демократами, чтобы обеспечить 2/3 голосов в верхней палате, необходимые для отставки президента.

Поскольку демократы теперь получают главенство в комитетах по надзору, юстиции и национальной безопасности в обеих палатах и право выписывать повестки, они смогут развернуть масштабные расследования не только против самого Дональда Трампа и его назначенцев, но и против всего его окружения, считает Дмитрий Суслов. Демократы постараются парализовать работу администрации Трампа, таская его аппаратчиков на бесконечные слушания в Конгрессе, добавляет Малек Дудаков.

С началом работы нового Конгресса Дональд Трамп может лишится возможности назначать свои кандидатуры на государственные должности, уверен Павел Кошкин.

Что будет с Ираном

Ключевой внешнеполитический приоритет демократов — завершение войны с Ираном, считает Дмитрий Суслов. По его словам, многое зависит от того, удастся ли Трампу согласовать с уходящим Конгрессом бюджет Пентагона на 2027 г. в $1,5 трлн и дополнительные расходы на операции в Иране: в случае успеха у демократов будет меньше возможностей добиться завершения войны.

Прямо сейчас Дональд Трамп пытается выйти из тупика на иранском направлении без серьезных потерь для США, что практически невыполнимо, утверждает эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. По его мнению, в конце ноября — декабре, до начала работы нового американского Конгресса, Белый дом может решиться на новую военную операцию.

Новое большинство демократов в Конгрессе имеет реальный юридический механизм, чтобы заблокировать эскалацию: они могут принимать обязывающие резолюции, приравниваемые к закону, которые прямо запретят действующему президенту вести войну против Ирана, утверждает Павел Кошкин. Поскольку республиканцы проиграли выборы именно из-за иранской кампании, они могут вступить в коалицию с демократами ради такого запрета, полагает американист. По его словам, Дональд Трамп в свою очередь может вновь (как и при нападении на Иран в феврале 2026 г.) задействовать Закон о военных полномочиях 1973 г., который дает ему право вести ограниченные точечные действия без согласия Конгресса в течение 60–90 дней.

Малек Дудаков полагает, что уже в ближайшие недели США могут ударит по иранским ядерным объектам крупными авиабомбами и это станет финальной эскалацией: слишком многие республиканцы требуют от Дональда Трампа сворачиваться и он не может этого игнорировать.

Что будет с Украиной

Демократы не могут заставить администрацию Трампа изменить курс в отношении Украины, однако их победа негативно скажется на перспективах урегулирования, полагает Дмитрий Суслов. По его мнению, демократы инициируют законопроекты о новых антироссийских санкциях и, скорее всего, смогут преодолеть президентское вето коалиционными 2/3 голосов — конгрессмены от обеих партий настроены антироссийски.

Усилиям Трампа по украинскому урегулированию помешают расследования демократов в отношении американских участников этого процесса — прежде всего Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, считает Малек Дудаков. Вдобавок демократы будут торпедировать любые проекты экономического сотрудничества с Россией, начиная с дизельной сделки, добавляет Дмитрий Суслов.

Дональд Трамп продолжит свои попытки урегулирования и челночную дипломатию, чтобы склонить Киев к миру, говорит Павел Кошкин. Он полагает, что эти инициативы усилятся в ближайшие 2 месяца, а с января могут замедлится из-за явного антироссийского настроя Конгресса.