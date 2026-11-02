Bloomberg: золото может показать худший с 2008 года результат за октябрь

Золото в октябре может подешеветь более чем на 6% в месячном выражении и показать худшие результаты с 2008 г., пишет Bloomberg. Распродажи драгметалла усилились под влиянием роста цен на нефть и падения акций технологических компаний

Стоимость золота в октябре может снизиться более чем на 6% по сравнению с сентябрем, что станет худшим месячным результатом с 2008 г., сообщает Bloomberg со ссылкой на торговые данные.

30 октября цена драгметалла опускалась на 3,6%, до $3876,39 за тройскую унцию. Это минимальный уровень с начала октября 2025 г., уточняет агентство.

Распродажи золота усилились на фоне роста цен на нефть и падения акций технологических компаний. Дорогая нефть усилила опасения по поводу инфляции, а инвесторы продавали золото, чтобы компенсировать потери на других рынках. Дополнительное давление на котировки оказали ожидания повышения процентных ставок в США.

«Более высокие цены на нефть провоцируют уход инвесторов от риска, что приводит к росту спроса на казначейские облигации США. Это сокращает ликвидность на рынках акций, и золото тоже попадает под давление», — заявил Bloomberg руководитель отдела стратегии на рынке сырьевых товаров TD Securities Барт Мелек.

Кроме того, резкое падение акций технологических компаний в пятницу могло привести к вынужденной продаже активов-убежищ, в том числе золота, рассказали аналитики Commerzbank в пояснительной записке, на которую ссылается Reuters. При этом эксперты банка ожидают восстановления цен на драгоценные металлы.