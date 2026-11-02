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Bloomberg: золото может показать худший с 2008 года результат за октябрь

Софья Подовалова
Софья Подовалова Новости 02 ноя 2026 18:59
Фото: Scottsdale Mint/Unsplash
Золото в октябре может подешеветь более чем на 6% в месячном выражении и показать худшие результаты с 2008 г., пишет Bloomberg. Распродажи драгметалла усилились под влиянием роста цен на нефть и падения акций технологических компаний
Стоимость золота в октябре может снизиться более чем на 6% по сравнению с сентябрем, что станет худшим месячным результатом с 2008 г., сообщает Bloomberg со ссылкой на торговые данные.
30 октября цена драгметалла опускалась на 3,6%, до $3876,39 за тройскую унцию. Это минимальный уровень с начала октября 2025 г., уточняет агентство.
Распродажи золота усилились на фоне роста цен на нефть и падения акций технологических компаний. Дорогая нефть усилила опасения по поводу инфляции, а инвесторы продавали золото, чтобы компенсировать потери на других рынках. Дополнительное давление на котировки оказали ожидания повышения процентных ставок в США.
«Более высокие цены на нефть провоцируют уход инвесторов от риска, что приводит к росту спроса на казначейские облигации США. Это сокращает ликвидность на рынках акций, и золото тоже попадает под давление», — заявил Bloomberg руководитель отдела стратегии на рынке сырьевых товаров TD Securities Барт Мелек.
Кроме того, резкое падение акций технологических компаний в пятницу могло привести к вынужденной продаже активов-убежищ, в том числе золота, рассказали аналитики Commerzbank в пояснительной записке, на которую ссылается Reuters. При этом эксперты банка ожидают восстановления цен на драгоценные металлы.
При этом риск снижения цен на золото по-прежнему сохраняется, поскольку ликвидность остается низкой, а процентные ставки ФРС США могут вырасти, считает руководитель отдела процентных ставок и валютной стратегии в Азии JPMorgan Private Bank Юйсюань Тан. Об этом он заявил в интервью Bloomberg 28 октября. По прогнозу банка, ФРС США может повысить ставку в декабре 2026 г. и еще раз в первом квартале 2027 г. По мнению эксперта, устойчивое восстановление золота начнется после достижения пика процентных ставок. JPMorgan Private Bank ожидает, что к середине 2027 г. цена металла вырастет до $4,5 тыс. за унцию, а к концу года — до $5 тыс.
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Золото Цены

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