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Дмитрий Быков и Юрий Дудь попали в список лиц под временными ограничениями

Раиса Зайнудинова
Раиса Зайнудинова Новости 06 ноя 2026 18:15
Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press
Минюст России расширил список россиян, в отношении которых применяются временные ограничительные меры. В перечень включили еще 10 лиц, в том числе писателя Дмитрия Быкова и журналиста Юрия Дудя (оба признаны в РФ иноагентами и внесены в перечень террористов и экстремистов)
Минюст РФ включил в список лиц, в отношении которых применяются временные ограничительные меры 10 человек, в числе которых писатель Дмитрий Быков, журналисты Юрий Дудь, Александр Невзоров и общественный деятель Леонид Волков (все признаны в РФ иноагентами и внесены в перечень террористов и экстремистов). 
6 ноября в перечень также попали бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, юрист Сергей Давидис, писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили), журналист Сергей Ежов, экс-депутат томской гордумы Ксения Фадеева (все также признаны иноагентами и внесены в перечень террористов и экстремистов) и оппозиционер Сергей Ухов (признан в РФ иноагентом).
Список лиц под временными ограничениями ведомство ведет с 23 октября 2026 г. Первоначально в него вошли 12 человек. 
В перечень включают россиян, которые находятся за границей и уклоняются от исполнения уголовного или административного наказания. Для них предусмотрено 14 видов ограничений, включая блокировку денежных средств и имущества, запрет на регистрацию недвижимости и автомобилей, получение кредитов и дистанционных банковских услуг.
Дмитрия Быкова Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов в сентябре 2025 г. В октябре того же года его заочно приговорили к семи годам колонии общего режима за распространение фейков о российской армии и неисполнение обязанностей иноагента.
В ноябре 2025 г. Юрия Дудя заочно приговорили к 1 году и 10 месяцам лишения свободы по делу об уклонении от обязанностей иноагента. В сентябре 2026 г. журналиста внесли в перечень террористов и экстремистов. Позднее в СК сообщили о заочном аресте Юрия Дудя по другому делу — об оправдании терроризма.
Леонида Волкова в июне 2025 г. заочно приговорили к 18 годам заключения по девяти статьям УК РФ, в том числе о создании экстремистского сообщества и оправдании терроризма. Его внесли в перечень террористов и экстремистов еще в январе 2022 г.
Александра Невзорова в феврале 2023 г. заочно приговорили к 8 годам колонии по делу о распространении заведомо ложной информации о российской армии. В октябре 2026 г. журналиста внесли в перечень террористов и экстремистов. В начале ноября Приморский районный суд Санкт-Петербурга признал Александра Невзорова и членов его семьи утратившими право пользования домом в поселке Лисий Нос и постановил снять их с регистрационного учета.
Тэги
Минюст Ограничения иноагенты

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