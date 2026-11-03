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Суд выселил Александра Невзорова и его семью из дома в Петербурге

Раиса Зайнудинова
Раиса Зайнудинова Новости 03 ноя 2026 15:38
Фото: Sergei Konkov/AP/TASS
Суд в Санкт-Петербурге снял журналиста Александра Невзорова (признан в РФ иноагентоми включен в перечень террористов и экстремистов) и членов его семьи с регистрационного учета в доме в поселке Лисий Нос. Дом изъяли в пользу государства еще в декабре 2024 г. 
Приморский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск Росимущества к журналисту Александру Невзорову (признан в РФ иноагентом; внесен в перечень террористов и экстремистов) и членам его семьи, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Помимо телеведущего, ответчиками выступали его жена Лидия (супруги признаны экстремистским объединением, запрещенным в России), сын Александр и теща Наталия Колесникова. По решению суда они утратили право пользования домом в поселке Лисий Нос и подлежат снятию с регистрационного учета.
Об иске Росимущества стало известно в начале сентября. Ведомство требовало выселить Александра и Лидию Невзоровых, их 19-летнего сына и 83-летнюю тещу журналиста. Все четверо оставались зарегистрированы в доме на Новоцентральной улице после его передачи государству в декабре 2024 г.
Как уточняет ТАСС, дом площадью 344,6 кв. м и земельный участок ранее принадлежали Лидии Невзоровой. В августе 2023 г. она продала недвижимость своей матери Наталии Колесниковой якобы за 20 млн руб. По иску прокуратуры суд признал сделку мнимой, вернул имущество Лидии Невзоровой и обратил его в доход государства.

Александр Невзоров вместе с супругой покинул Россию весной 2022 г. В реестр иноагентов журналиста включили в апреле 2022 г. В октябре 2026 г. Росфинмониторинг внес его в перечень террористов и экстремистов.

Еще в марте 2025 г. ведомство включило Александра и Лидию Невзоровых в перечень как объединение. На этом основании в доход государства обратили три земельных участка, здание на участке, жилой дом, автомобиль Hyundai и 25% доли в уставном капитале ООО «Питер-Технопроект — Новые ресурсы».

В феврале 2023 г. Александра Невзорова заочно приговорили к восьми годам колонии по делу о распространении заведомо ложной информации о российской армии. Поводом стали публикации о действиях российских военных на Украине. В июне 2022 г. Александр и Лидия Невзоровы получили украинское гражданство.

Тэги
Суды Санкт–Петербург иноагенты

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