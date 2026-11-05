Дмитрий Медведев призвал не торопиться с возвращением России в мировой спорт

России не стоит торопиться с возвращением на международные спортивные соревнования, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. 30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) снять ограничения с российских сборных
России не следует спешить с возвращением на международную спортивную арену из-за «скотского» отношения стран Запада, заявил
зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем канале в Max.
Таким образом он прокомментировал решение
Спортивного арбитражного суда (CAS), который 30 октября обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к международным соревнованиям. В IIHF выразили
несогласие с решением CAS.
По словам Дмитрия Медведева, нужно дождаться момента, когда западные государства сами начнут просить о допуске российских спортсменов.
«Уверен, такое время скоро наступит, ведь Россия — большая спортивная держава, да и с деньгами у международных спортивных федераций и организаторов крупных соревнований бывает туго», — подчеркнул зампред Совбеза РФ.
В качестве возможного фактора он назвал возможность наложения CAS многомиллиардного штрафа на IIHF за неисполнение его решения.
Премьер-министр страны Марк Карни уже заявил
, что Оттава не намерена выдавать визы российским хоккеистам для участия в молодежном чемпионате мира. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала
отказ Канады в выдаче виз россиянам грубым нарушением Олимпийской хартии.
Ряд стран также отказались
выходить на лед со сборной РФ на чемпионате мира по хоккею 2027 г. в Германии. Проводить матчи с Россией не намерены Норвегия, Чехия, Швеция, Финляндия, Дания и Латвия