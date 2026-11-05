Дмитрий Медведев призвал не торопиться с возвращением России в мировой спорт

России не стоит торопиться с возвращением на международные спортивные соревнования, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. 30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) снять ограничения с российских сборных

России не следует спешить с возвращением на международную спортивную арену из-за «скотского» отношения стран Запада, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем канале в Max.

Таким образом он прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который 30 октября обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к международным соревнованиям. В IIHF выразили несогласие с решением CAS.

По словам Дмитрия Медведева, нужно дождаться момента, когда западные государства сами начнут просить о допуске российских спортсменов.

«Уверен, такое время скоро наступит, ведь Россия — большая спортивная держава, да и с деньгами у международных спортивных федераций и организаторов крупных соревнований бывает туго», — подчеркнул зампред Совбеза РФ.

В качестве возможного фактора он назвал возможность наложения CAS многомиллиардного штрафа на IIHF за неисполнение его решения.

Премьер-министр страны Марк Карни уже заявил , что Оттава не намерена выдавать визы российским хоккеистам для участия в молодежном чемпионате мира. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала отказ Канады в выдаче виз россиянам грубым нарушением Олимпийской хартии.