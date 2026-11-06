Логотип сайта EXPERT
Подписаться на журнал
Тема года Экспертиза Интервью Подкасты Мероприятия Урбан Скорость
Найти

Джаред Кушнер назвал пять целей возможного соглашения о безопасности в Европе

Софья Подовалова
Софья Подовалова Новости 06 ноя 2026 14:41
Фото: The White House/Flickr
Американский бизнесмен, зять президента США Джаред Кушнер заявил, что прочный мир в Европе невозможен без договоренностей с участием России. По его словам, возможное соглашение о безопасности в Европе должно включать пять направлений
Бизнесмен, зять президента США Джаред Кушнер заявил, что для установления прочного мира в Европе необходимо выработать договоренности с участием России. По его словам, Вашингтон обсуждает с европейскими странами создание новой системы безопасности, которая должна учитывать интересы всех сторон и снижать риск будущих конфликтов.
«Наша цель — разработать практические договоренности, которые учитывают озабоченности всех сторон в сфере безопасности, снижают риск будущих конфликтов и создают более стабильную и предсказуемую обстановку в сфере безопасности», — написал Джаред Кушнер в соцсети X.
Американский переговорщик обозначил пять целей будущего соглашения: постоянные консультации по вопросам безопасности, надежные каналы связи во время кризисов, повышение военной прозрачности, взаимные меры по снижению риска эскалации и создание долгосрочной системы европейской безопасности.
Он подчеркнул, что договоренности должны уважать суверенитет и территориальную целостность всех государств. Ни одна страна, по его словам, не должна иметь права вето на решения другой о собственной безопасности и союзах. При этом НАТО сохранит центральную роль в коллективной обороне Европы.
Джаред Кушнер также сообщил, что 5 ноября США провели в Брюсселе обсуждения с Украиной, НАТО и европейскими партнерами по двум вопросам: гарантиям безопасности для Киева и общей архитектуре европейской безопасности. 10–11 ноября в Абу-Даби пройдут первые с февраля трехсторонние переговоры с участием России, США и Украины.
«Мы работали с обеими сторонами, чтобы разработать серьезные предложения, которые сделают эти обсуждения максимально содержательными и продуктивными», — написал зять американского лидера, который участвует в переговорах по урегулированию.
В октябре президент России Владимир Путин заявил о готовности возобновить трехсторонние переговоры с Украиной и США. По его словам, одной из их целей станет обсуждение вопросов безопасности России и Украины после достижения мирных договоренностей. Российский лидер также отметил, что в дальнейшем потребуется обсудить архитектуру европейской безопасности.
Тэги
Джаред Кушнер Переговоры Россия Украина

Больше новостей читайте в наших каналах в Max и Telegram

Материалы по теме

В Пекине прошли переговоры Дональда Трампа и Си Цзиньпина Новости

В Пекине прошли переговоры Дональда Трампа и Си Цзиньпина
14 мая 2026
Число заключенных в России сократилось до 282 тыс. человек Новости

Число заключенных в России сократилось до 282 тыс. человек
14 мая 2026
Детям из РФ разрешили выезд в Абхазию и Южную Осетию по свидетельству о рождении Новости

Детям из РФ разрешили выезд в Абхазию и Южную Осетию по свидетельству о рождении
14 мая 2026

Войти в читательский кабинет

Телефон или Email
Пароль

Еще нет аккаунта?

Восстановление доступа

Телефон или Email, указанные при регистрации

Введите код, отправленный на номер телефона +79161234567

Проверочный код

00:30

Успешно

Пароль был успешно изменён. Используйте его при следующем входе в кабинет.

Проверяем оплату

Отслеживайте статус вашей подписки на журнал Эксперт в личном кабинете.

Регистрация

Телефон или Email
Пароль

Уже есть аккаунт?

Смена пароля

Пароль
Подтвердите пароль

Продолжая использовать сайт expert.ru, вы соглашаетесь на обработку персональных данных при помощи куки (cookie) файлов, в том числе с использованием сервиса веб-аналитики "Яндекс Метрика", на условиях Политики обработки персональных данных.