Джаред Кушнер назвал пять целей возможного соглашения о безопасности в Европе

Американский бизнесмен, зять президента США Джаред Кушнер заявил, что прочный мир в Европе невозможен без договоренностей с участием России. По его словам, возможное соглашение о безопасности в Европе должно включать пять направлений

Бизнесмен, зять президента США Джаред Кушнер заявил, что для установления прочного мира в Европе необходимо выработать договоренности с участием России. По его словам, Вашингтон обсуждает с европейскими странами создание новой системы безопасности, которая должна учитывать интересы всех сторон и снижать риск будущих конфликтов.

«Наша цель — разработать практические договоренности, которые учитывают озабоченности всех сторон в сфере безопасности, снижают риск будущих конфликтов и создают более стабильную и предсказуемую обстановку в сфере безопасности», — написал Джаред Кушнер в соцсети X.

Американский переговорщик обозначил пять целей будущего соглашения: постоянные консультации по вопросам безопасности, надежные каналы связи во время кризисов, повышение военной прозрачности, взаимные меры по снижению риска эскалации и создание долгосрочной системы европейской безопасности.

Он подчеркнул, что договоренности должны уважать суверенитет и территориальную целостность всех государств. Ни одна страна, по его словам, не должна иметь права вето на решения другой о собственной безопасности и союзах. При этом НАТО сохранит центральную роль в коллективной обороне Европы.

Джаред Кушнер также сообщил, что 5 ноября США провели в Брюсселе обсуждения с Украиной, НАТО и европейскими партнерами по двум вопросам: гарантиям безопасности для Киева и общей архитектуре европейской безопасности. 10–11 ноября в Абу-Даби пройдут первые с февраля трехсторонние переговоры с участием России, США и Украины.

«Мы работали с обеими сторонами, чтобы разработать серьезные предложения, которые сделают эти обсуждения максимально содержательными и продуктивными», — написал зять американского лидера, который участвует в переговорах по урегулированию.