Логотип сайта EXPERT
Подписаться на журнал
Тема года Экспертиза Интервью Подкасты Мероприятия Урбан Скорость
Найти

Губернатор сообщил о приостановке работы всех трех портов Ростовской области

Полина Тудачкова
Полина Тудачкова Новости 05 ноя 2026 18:56
Работа всех трех портов Ростовской области была приостановлена из-за атак беспилотников, заявил губернатор. Несмотря на это, предприятия продолжают тратить средства на выплату зарплат, аренды и погашение кредитов. Массовых сокращений при этом нет, заверил губернатор
Из-за атак БПЛА все три порта Ростовской области приостановили работу. Об этом сообщил в интервью «России 24» губернатор Юрий Слюсарь.
«Все три наших порта: и Ростов, и Таганрог, и Азов — работа фактически приостановлена. При этом кредиты остались, обязанность по выплате заработной платы осталась», — сказал Юрий Слюсарь.
Несмотря на простой, предприятия продолжают нести расходы по зарплатам, аренде и кредитам, отметил губернатор. По его словам, в трех портах занято около 7 тыс. человек. Массовых сокращений при этом нет: глава региона допустил, что вернуть специалистов после возобновления работы портов будет сложно.
В связи с этим Юрий Слюсарь предложил ввести отсрочку налоговых платежей, льготное кредитование и арендные каникулы. По его словам, подобные трудности наблюдаются и в портах Краснодарского края, но в Ростовской области ситуация одна из самых острых. 
Сейчас в Ростовской области и Краснодарском крае действуют режимы ЧС из-за проблем с вывозом зерна, которые возникли в результате атак ВСУ на грузовые суда и объекты логистической инфраструктуры в Черном море. В сентябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что российское зерно транспортируется через альтернативные пути в обход Черного моря. В конце октября Мурманский порт впервые принял эшелон с зерном и таким образом открыл альтернативный выход на внешние рынки для российских аграриев.
Тэги
Ростовская область Порты

Больше новостей читайте в наших каналах в Max и Telegram

Материалы по теме

Губернатор Севастополя сообщил о повреждении здания ЦБ при атаке ВСУ Новости

Губернатор Севастополя сообщил о повреждении здания ЦБ при атаке ВСУ
27 мая 2026
Чебоксары подверглись ракетной атаке Новости

Чебоксары подверглись ракетной атаке
10 июн 2026
Сергей Шишкарев задумал зерновую сделку Транспорт

Сергей Шишкарев задумал зерновую сделку

Бизнесмен хочет продать терминал в Новороссийске для расчета с «Росатомом»
23 июн 2026

Войти в читательский кабинет

Телефон или Email
Пароль

Еще нет аккаунта?

Восстановление доступа

Телефон или Email, указанные при регистрации

Введите код, отправленный на номер телефона +79161234567

Проверочный код

00:30

Успешно

Пароль был успешно изменён. Используйте его при следующем входе в кабинет.

Проверяем оплату

Отслеживайте статус вашей подписки на журнал Эксперт в личном кабинете.

Регистрация

Телефон или Email
Пароль

Уже есть аккаунт?

Смена пароля

Пароль
Подтвердите пароль

Продолжая использовать сайт expert.ru, вы соглашаетесь на обработку персональных данных при помощи куки (cookie) файлов, в том числе с использованием сервиса веб-аналитики "Яндекс Метрика", на условиях Политики обработки персональных данных.