Губернатор сообщил о приостановке работы всех трех портов Ростовской области

Работа всех трех портов Ростовской области была приостановлена из-за атак беспилотников, заявил губернатор. Несмотря на это, предприятия продолжают тратить средства на выплату зарплат, аренды и погашение кредитов. Массовых сокращений при этом нет, заверил губернатор

Из-за атак БПЛА все три порта Ростовской области приостановили работу. Об этом сообщил в интервью «России 24» губернатор Юрий Слюсарь.

«Все три наших порта: и Ростов, и Таганрог, и Азов — работа фактически приостановлена. При этом кредиты остались, обязанность по выплате заработной платы осталась», — сказал Юрий Слюсарь.

Несмотря на простой, предприятия продолжают нести расходы по зарплатам, аренде и кредитам, отметил губернатор. По его словам, в трех портах занято около 7 тыс. человек. Массовых сокращений при этом нет: глава региона допустил, что вернуть специалистов после возобновления работы портов будет сложно.

В связи с этим Юрий Слюсарь предложил ввести отсрочку налоговых платежей, льготное кредитование и арендные каникулы. По его словам, подобные трудности наблюдаются и в портах Краснодарского края, но в Ростовской области ситуация одна из самых острых.