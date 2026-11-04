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Кремль рассчитывает на продолжение миротворческих усилий США после выборов

Раиса Зайнудинова
Раиса Зайнудинова Новости 04 ноя 2026 15:53
Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости
В Кремле рассчитывают, что президент США Дональд Трамп продолжит усилия по мирному урегулированию после промежуточных выборов в Конгресс, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также выразил надежду на продолжение гуманитарных инициатив
Москва надеется на продолжение миротворческих усилий Дональда Трампа после выборов в США, сообщил Дмитрий Песков в комментарии Telegram-каналу «Юнашев LIVE».
Представитель Кремля отметил, что американский президент продолжает исполнять свои полномочия после поражения республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс.
«Мы искренне рассчитываем на то, что он продолжит и свои миротворческие усилия. Есть наработки. Скоро совсем будет очередной раунд трехсторонних переговоров. Успешные миротворческие усилия гуманитарные Мелании Трамп. Мы надеемся, что все будет продолжено», — сказал Дмитрий Песков.
По данным Associated Press на 15:30, демократы обеспечили себе 54 места в Сенате, республиканцы — 44. В Палате представителей демократы получили 228 мест при необходимых для большинства 218, республиканцы — 139. Результаты голосования еще в 68 округах пока неизвестны. Подсчет голосов продолжается.
Дональд Трамп поздравил демократов с победой и выразил готовность сотрудничать с ними на благо страны. Вместе с тем американский президент предупредил, что будет использовать право вето для блокирования законодательных инициатив, с которыми не согласен.
3 ноября Дмитрий Песков подтвердил участие российской делегации в трехсторонних переговорах по Украине 10–11 ноября. Встреча представителей России, Украины и США пройдет в Абу-Даби. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.
Тэги
Дмитрий Песков Дональд Трамп Выборы в США Переговоры

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