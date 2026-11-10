Минфин оценил дефицит бюджета за десять месяцев в 5,23 трлн рублей

Федеральный бюджет за январь — октябрь исполнен с дефицитом 5,234 трлн руб. (или 2,3% ВВП), следует из предварительной оценки Минфина. Доходы за десять месяцев выросли почти на 11%, до 33,176 трлн руб., расходы — на 13,4%, до 38,41 трлн руб. По итогам года дефицит бюджета ожидается на уровне 3,2% ВВП

Дефицит федерального бюджета за десять месяцев 2026 г. составил 5,234 трлн руб., или 2,3% ВВП, сообщает пресс-служба Минфина.

За этот период расходы достигли 38,41 трлн руб. (+10,8% год к году), доходы — 33,176 трлн руб. (+13,4%). Ненефтегазовые доходы выросли на 19,1%, до 26,7 трлн руб., в то время как нефтегазовые поступления, напротив, сократились на 14,1%, до 6,4 трлн руб. Минфин объяснил такую динамику более низким средним курсом доллара и ростом демпфирующей компоненты на фоне опережающего повышения мировых цен на нефтепродукты.

Предельный объем расходов в этом году может быть увеличен за счет дополнительных ненефтегазовых доходов и привлечения иных источников финансирования дефицита в размере не более 3 трлн руб., уточнили в Минфине. Дополнительные заимствования на рынке облигаций федерального займа ограничены 1 трлн руб. По оценке Минфина, такой подход должен поддержать доступность кредитов для внебюджетного сектора и стабильность финансовых рынков.

Первоначально закон о бюджете на 2026–2028 гг. предполагал , что доходы бюджета в этом году составят 40,283 трлн руб., расходы — 44,07 трлн руб. Таким образом, дефицит бюджета ожидался на уровне 3,8 трлн руб., или 1,6% ВВП. Президент России Владимир Путин на ПМЭФ-2026 допустил , что дефицит бюджета может «подрасти». Согласно материалам Минфина к законопроекту о бюджете на 2027–2029 гг., дефицит бюджета по итогам этого года ожидается в пределах 3,2% ВВП, или 7,3 трлн руб.