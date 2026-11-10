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В Архангельской области сошли с рельсов вагоны грузового поезда

Софья Подовалова
Софья Подовалова Новости 10 ноя 2026 11:27
В Архангельской области на перегоне Черемуха — Виледь сошли с рельсов вагоны грузового поезда после обрушения железнодорожного моста через реку Виледь, сообщила Северная железная дорога. Авария произошла в 05:10 мск, пострадавших нет. Движение на участке приостановлено
На перегоне Черемуха — Виледь в Архангельской области сошли с рельсов вагоны грузового поезда после обрушения железнодорожного моста через реку Виледь, сообщила Северная железная дорога (СЖД) в Telegram-канале.
«По предварительной информации, пострадавших нет. Причины происшествия выясняются», — говорится в сообщении.
Авария произошла в 05:10 мск. Движение на участке приостановлено, к месту происшествия направили восстановительные поезда. Ожидаются задержки пассажирских составов. Сейчас с опозданием следуют восемь поездов.
Между станциями Котлас-Южный и Виледь организуют автобусную доставку пассажиров, уточнили в СЖД. Для пассажиров подготовили резервные составы.
Вечером 4 ноября в Набережных Челнах во время плановых маневровых работ с рельсов сошли 11 пустых грузовых вагонов. Пострадавших не было, движение поездов не прерывалось. 26 октября в Свердловской области с рельсов сошли 39 вагонов грузового поезда, загорелись семь цистерн. Обошлось также без пострадавших.
Тэги
Поезд происшествия

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