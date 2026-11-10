В Архангельской области на перегоне Черемуха — Виледь сошли с рельсов вагоны грузового поезда после обрушения железнодорожного моста через реку Виледь, сообщила Северная железная дорога. Авария произошла в 05:10 мск, пострадавших нет. Движение на участке приостановлено

На перегоне Черемуха — Виледь в Архангельской области сошли с рельсов вагоны грузового поезда после обрушения железнодорожного моста через реку Виледь, сообщила Северная железная дорога (СЖД) в Telegram-канале.

«По предварительной информации, пострадавших нет. Причины происшествия выясняются», — говорится в сообщении.

Авария произошла в 05:10 мск. Движение на участке приостановлено, к месту происшествия направили восстановительные поезда. Ожидаются задержки пассажирских составов. Сейчас с опозданием следуют восемь поездов.

Между станциями Котлас-Южный и Виледь организуют автобусную доставку пассажиров, уточнили в СЖД. Для пассажиров подготовили резервные составы.