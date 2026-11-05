В Европе 19 авиарейсов получили сообщения об угрозе взрыва

В Европе 5 ноября поступили сообщения об угрозе взрыва на 19 авиарейсах, часть самолетов перенаправили на другие аэродромы, пишет The Guardian. Проверки в нескольких аэропортах не выявили взрывных устройств. Европейские власти считают преждевременным говорить о связи между инцидентами

В Европе поступили сообщения об угрозах взрывов на 19 авиарейсах, из-за чего часть самолетов перенаправили на другие аэродромы, передает The Guardian.

Угрозы затронули рейсы Aer Lingus, Ryanair, LOT, Wizz Air, Finnair и Aegean Airlines, в том числе четыре рейса в аэропорту Праги и три в Мадриде.

Самолет Aer Lingus, следовавший из Дублина в Рим, перенаправили на французскую авиабазу Эврё. Рейс Wizz Air Милан — Варшава приземлился в Вене, а самолет Ryanair, вылетевший из лондонского Станстеда в Софию, — в болгарском Пловдиве. Рейс LOT из Варшавы в Брюссель благополучно прибыл в пункт назначения, подозрительных предметов на борту не обнаружили.

Угрозы также поступили в отношении двух рейсов Finnair из Хельсинки — в Рим и Вену. Как сообщает Yle, обе угрозы оказались ложными. Самолет, направлявшийся в Рим, приземлился в аэропорту Фьюмичино в сопровождении истребителей. По данным ANSA, проверки на борту не повлияли на работу аэропорта.

Итальянские операторы аэропортов получили утром электронное письмо с утверждением, что на самолетах Finnair и Aer Lingus якобы заложена взрывчатка. Расследованием инцидента занимаются сотрудники авиационной и почтовой полиции Италии. Следователи не исключают связи с угрозами, которые в предыдущие дни поступали в отношении других рейсов и около 280 школ.

По данным The Guardian, взрывчатку не нашли на четырех самолетах в Праге. Угрозы также не подтвердились после проверки трех рейсов в Мадриде и трех рейсов Ryanair, направлявшихся в Болгарию. Полиция Чехии привлекла к расследованию подразделения по борьбе с терроризмом и киберпреступностью.

Еврокомиссар по транспорту Апостолос Цицикостас призвал национальные власти тесно сотрудничать с аэропортами, авиакомпаниями и правоохранительными органами. «Слишком рано делать выводы о том, связаны ли между собой зарегистрированные инциденты», — заявил он.

Опрошенные The Guardian авиационные эксперты допускают, что многочисленные ложные сообщения могли быть частью скоординированной кампании.