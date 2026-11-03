В России курьерам запретят выезжать на тротуары

Минтранс завершил разработку поправок в ПДД, узнал «Коммерсантъ». В финальной версии поправок предусмотрен запрет для курьеров на выезд на тротуары, а для пользователей электросамокатов — на езду вдвоем. В Минтрансе пояснили, что использование курьерами электросамокатов и мощных мопедов создает риск травмирования пешеходов при столкновениях

В правила дорожного движения внесут поправку, запрещающую курьерам на электросамокатах выезжать на тротуары. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на проект Минтранса России.

Министерство подготовило поправку по поручению президента России Владимира Путина. В Минтрансе пояснили, что использование курьерами электросамокатов и мощных мопедов создает риск травмирования пешеходов при столкновениях.

" Сегодня курьерские средства передвижения вышли за рамки «микромобильности» — это зачастую быстрые и тяжелые устройства. Пешеходы воспринимают такой транспорт как угрозу, а водители не всегда относятся к ним как к полноценным участникам дорожного движения и, соответственно, не понимают, как с ними взаимодействовать», — отметила председатель общественного совета Минтранса России Татьяна Горовая.

Финальный вариант документа будет опубликован для общественного обсуждения в ближайшее время.

Среди других изменений: Электросамокаты и электровелосипеды с мощностью двигателя от 250 Вт до 4 кВт получат статус мопеда (механического транспортного средства), что потребует наличия водительского удостоверения категории М. К категории СИМ будут относиться электросамокаты и электровелосипеды с мощностью двигателя от 100 до 250 Вт и скоростью не более 25 км/ч, при этом их пользователи будут считаться водителями;

Пользователи СИМ будут обязаны соблюдать правила, аналогичные автомобильным: проверять технику, останавливаться по требованию полиции, не ездить в состоянии опьянения, не покидать место ДТП и проходить освидетельствование;

Минтранс установит правила парковки СИМ: их можно будет оставлять только в специально оборудованных местах, обозначенных разметкой или знаком. В случае если разметка будет синей, парковка в этих местах будет платной;

Детям до 16 лет разрешат ездить только вне территорий общего пользования — улиц, набережных, скверов и бульваров. Подростки старше 16 лет и взрослые смогут пользоваться велодорожками, велополосами, велосипедными зонами и проезжей частью жилых зон. Выезд на обычные дороги при наличии велоинфраструктуры запрещен. На тротуар или в пешеходную зону можно будет выезжать лишь при отсутствии велодорожки или велополосы. Это исключение не распространяется на СИМ тяжелее 35 кг и на курьеров.

Также Минтранс предлагает ввести норму, запрещающую езду на средствах индивидуальной мобильности вдвоем. Текущие ограничения прописаны лишь в правилах операторов кикшеринга, но пользователи продолжают совершать нарушения. По данным ведомства, перевозка пассажиров увеличивает массу устройства, усложняет управление и повышает риск столкновений, создавая дискомфорт для пешеходов.

Вопрос безопасности пешеходов при ездящих по тротуарам курьерах обсуждался на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека в декабре прошлого года. Владимир Путин тогда пообещал дать поручение отрегулировать движение курьеров. «Если на вас с достаточно большой скоростью для пешехода 30–40 км/час несется нечто, упакованное передним лобовым стеклом и какой-то крышей, тяжелое металлическое изделие, оно представляет опасность для граждан. И разумеется, прежде всего, конечно, местные региональные власти должны с этим разобраться», — отметил президент.