Владимир Путин уточнил, кого считать лицами из недружественных стран

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому к лицам из недружественных стран будут относить в том числе тех, кто не подтвердил гражданство или право на постоянное проживание в России либо дружественном государстве. Изменения касаются правил проведения сделок и выплат иностранным кредиторам

Президент России Владимир Путин уточнил, кого относить к лицам из недружественных стран при проведении сделок и исполнении финансовых обязательств. Указ об этом опубликован на официальном портале правовой информации.

Под новые правила подпадают физлица, которые не представили документы о российском гражданстве или гражданстве страны, не совершающей недружественных действий в отношении России. При этом подтвердить можно и право на постоянное проживание: указ учитывает российский вид на жительство, а также ВНЖ или другой документ о постоянном проживании в дружественном государстве.

Если человек не предъявит ни одного из перечисленных документов, на него будут распространяться предусмотренные указами особые правила сделок или выплат иностранным кредиторам.

Поправки внесены в шесть указов. Они регулируют отдельные сделки с иностранными лицами, исполнение обязательств перед иностранными кредиторами, в том числе в корпоративных отношениях, и выплаты по иностранным бумагам на счета типа «С».