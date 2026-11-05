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Владимир Путин уточнил, кого считать лицами из недружественных стран

Раиса Зайнудинова
Раиса Зайнудинова Новости 05 ноя 2026 19:13
Фото: Официальный сайт Президента РФ
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому к лицам из недружественных стран будут относить в том числе тех, кто не подтвердил гражданство или право на постоянное проживание в России либо дружественном государстве. Изменения касаются правил проведения сделок и выплат иностранным кредиторам
Президент России Владимир Путин уточнил, кого относить к лицам из недружественных стран при проведении сделок и исполнении финансовых обязательств. Указ об этом опубликован на официальном портале правовой информации.
Под новые правила подпадают физлица, которые не представили документы о российском гражданстве или гражданстве страны, не совершающей недружественных действий в отношении России. При этом подтвердить можно и право на постоянное проживание: указ учитывает российский вид на жительство, а также ВНЖ или другой документ о постоянном проживании в дружественном государстве.
Если человек не предъявит ни одного из перечисленных документов, на него будут распространяться предусмотренные указами особые правила сделок или выплат иностранным кредиторам.
Поправки внесены в шесть указов. Они регулируют отдельные сделки с иностранными лицами, исполнение обязательств перед иностранными кредиторами, в том числе в корпоративных отношениях, и выплаты по иностранным бумагам на счета типа «С».
Тэги
Недружественные страны Указы Президент России

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