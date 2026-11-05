Аэропорт Анапы готов возобновить работу после решения властей

Аэропорт Анапы готов возобновить работу в кратчайшие сроки в случае решения властей, сообщил гендиректор холдинга «Аэродинамика» Алексей Старостин. Воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы с 2022 г.

Аэропорт Анапы сможет возобновить обслуживание пассажиров и авиакомпаний в кратчайшие сроки в случае соответствующего решения властей. Об этом сообщил генеральный директор холдинга «Аэродинамика» Алексей Старостин в интервью журналу «Эксперт».

«Весь необходимый персонал поддерживает квалификацию, чтобы в случае возобновления полетов обеспечить запуск аэропорта в максимально короткие сроки. Дважды в год сотрудники проходят обучение и аттестацию в рамках подготовки к осенне-зимнему и весенне-летнему периодам, а также обязательную проверку знаний по транспортной безопасности и аварийно-спасательному обеспечению», — сказал он.

В аэропорту проводят тренировки, во время которых отрабатывают полный цикл работы служб и проверяют необходимые системы. Кроме того, специалисты закрытых аэропортов холдинга могут временно работать в других воздушных гаванях, чтобы поддерживать практические навыки, уточнил Алексей Старостин.

За время приостановки полетов в аэропорту полностью реконструировали старый международный терминал и благоустроили территорию. Рядом с воздушной гаванью появилась железнодорожная станция, рассказал Алексей Старостин.