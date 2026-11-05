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Аэропорт Анапы готов возобновить работу после решения властей

Софья Подовалова
Софья Подовалова Новости 05 ноя 2026 12:30
Фото: Эрик Романенко/ТАСС
Аэропорт Анапы готов возобновить работу в кратчайшие сроки в случае решения властей, сообщил гендиректор холдинга «Аэродинамика» Алексей Старостин. Воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы с 2022 г.
Аэропорт Анапы сможет возобновить обслуживание пассажиров и авиакомпаний в кратчайшие сроки в случае соответствующего решения властей. Об этом сообщил генеральный директор холдинга «Аэродинамика» Алексей Старостин в интервью журналу «Эксперт».
«Весь необходимый персонал поддерживает квалификацию, чтобы в случае возобновления полетов обеспечить запуск аэропорта в максимально короткие сроки. Дважды в год сотрудники проходят обучение и аттестацию в рамках подготовки к осенне-зимнему и весенне-летнему периодам, а также обязательную проверку знаний по транспортной безопасности и аварийно-спасательному обеспечению», — сказал он.
В аэропорту проводят тренировки, во время которых отрабатывают полный цикл работы служб и проверяют необходимые системы. Кроме того, специалисты закрытых аэропортов холдинга могут временно работать в других воздушных гаванях, чтобы поддерживать практические навыки, уточнил Алексей Старостин.
За время приостановки полетов в аэропорту полностью реконструировали старый международный терминал и благоустроили территорию. Рядом с воздушной гаванью появилась железнодорожная станция, рассказал Алексей Старостин.
Аэропорт Анапы не принимает гражданские рейсы с 24 февраля 2022 г. Ограничения на полеты были введены решением Генерального штаба Вооруженных сил России. Как поясняли в Минтрансе, решение об открытии аэропорта для взлета и посадки воздушных судов принимает Минобороны. Росавиация не располагает информацией о возможных сроках возобновления его работы.
Тэги
Анапа Аэропорты Аэродинамика

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