Новости об опосредованном вхождении китайской JD.com в капитал «М.Видео» взвинтили цены акций российского ритейлера на 42%, что выглядит неоправданно. Акции ВК без каких-либо видимых причин подорожали почти в 2 раза менее чем за месяц. Надувается спекулятивный пузырь, постоянно подпитываемый закрытием коротких позиций. Акции обеих компаний в любой момент могут обвалиться на десятки процентов.

КОНТЕКСТ Акции ВК 5 ноября дорожали на 27%. С 23 октября 2026 г. капитализация компании на пике выросла почти в два раза. Акции «М.Видео» к 10:30 мск взлетели на 42% по сравнению с уровнем закрытия в среду, 4 ноября, на фоне информации о том, что китайская JD.com может опосредованно войти в капитал российского ритейлера. К 19:00 мск 5 ноября рост котировок ВК на Мосбирже замедлился до 22%, а «М.Видео» — до 26%.

ВК надувает пузырь

Компания ВК опубликовала 28 октября 2026 г. довольно неплохие неаудированные результаты за III квартал и 9 месяцев 2026 г. Но тогда инвесторы не обратили внимание на акцию — она подросла на символические 0,14%. Ралли в бумаге началось 30 октября, а 2 ноября она взлетела на 28%. В четверг, 5 ноября, мы увидели еще один подскок, который на пике достигал 27%. Причем никаких важных новостей о компании с даты публикации отчетности не было.

На наш взгляд, рост акций ВК носит преимущественно спекулятивный характер. Несмотря на некоторое улучшение финансовых результатов, фундаментальных оснований для удвоения капитализации компании менее чем за месяц мы не видим.

По сути, в бумагах сформировался спекулятивный пузырь, который подпитывается закрытием коротких позиций. Каждая новая волна роста привлекает инвесторов, рассчитывающих на снижение котировок, однако дальнейшее повышение цен вынуждает часть из них закрывать убыточные позиции, провоцируя очередной скачок. Мы считаем, что подобная динамика рано или поздно завершится резкой коррекцией, причем не исключаем падения процентов на 30 за одну торговую сессию.

«М.Видео» радуется китайским инвесторам

Акции «М.Видео» с конца сентября 2026 г. торговались в безыдейном низковолатильном боковике, не участвуя в общем росте российского рынка акций. Между тем, в последнее время позиции этого ритейлера чуть усилились с появлением проблем у «Озона» и Wildberries из-за атак на их логистическую инфраструктуру. Это создает возможности для привлечения новых продавцов на площадку «М.Видео».

Резкий рост акций «М.Видео» 5 ноября обусловлен новостью о том, что накануне Еврокомиссия и ряд европейских регуляторов одобрили покупку компании Ceconomy, которой принадлежат сети MediaMarkt, Saturn, MediaWorld и которая контролирует 15% акций российского ритейлера, китайской JD.com. Сделку планируется закрыть в ближайшие дни.

При этом совет директоров «М.Видео» 17 сентября утвердил размещение 500 млн акций по цене 49,9 руб. за штуку. На рынке есть предположения, что JD.com может купить значительную часть допэмиссии, однако подтверждения этой информации нет.

Рост акций «М.Видео» 5 ноября, достигавший на пике 42%, также во многом обусловлен закрытием коротких позиций. Такая динамика повышает риск резкой коррекции.