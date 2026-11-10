Airbus попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый дальний перелет в истории

Airbus A350–1000ULR совершил самый дальний беспосадочный коммерческий перелет в истории, сообщила Книга рекордов Гиннесса. За 24 часа 24 минуты лайнер преодолел более 23 тыс. км по маршруту Мельбурн — Тулуза. На борту находились 13 человек

Airbus A350–1000ULR установил мировой рекорд по продолжительности беспосадочного полета для гражданских самолетов. Об этом сообщила Книга рекордов Гиннесса.

27 июля 2026 г. Airbus A350–1000ULR совершил тестовый беспосадочный перелет из Мельбурна (Австралия) во Францию (Тулуза). Борт преодолел 23 155,6 км за 24 часа 24 минуты. Полет проходил в рамках проекта Qantas «Восход» для сертификации самолета и проверки его возможностей на сверхдальних дистанциях. За перелетом в режиме реального времени на сайте FlightRadar24 следили почти 4 млн человек.

За 24 часа самолет пересек три континента и два океана, пролетев над Сиднеем, Тихим океаном, Северной Америкой, Атлантикой и Великобританией. На борту находились 13 человек, включая трех летчиков-испытателей Airbus, двух пилотов Qantas и пять инженеров. Дальний перелет обеспечил специально разработанный Rolls-Royce центральный бак объемом 20 тыс. л.

«Пролетев 12 460 морских миль (23 155,6 км) без посадки, мы полностью подтвердили способность самолета выполнять свою миссию. А мировой рекорд стал вишенкой на торте», — заявил генеральный директор подразделения коммерческих самолетов Airbus Ларс Вагнер.

Испытательный полет открыл Qantas возможность с 2027 г. выполнять первые в истории беспосадочные рейсы из Сиднея в Лондон и Нью-Йорк. Сейчас самый длительный пассажирский рейс — маршрут авиакомпании Singapore Airlines между Сингапуром и Нью-Йорком, который длится более 18 часов.