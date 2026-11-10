Логотип сайта EXPERT
Подписаться на журнал
Тема года Экспертиза Интервью Подкасты Мероприятия Урбан Скорость Modus Vivendi
Найти

Airbus попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый дальний перелет в истории

Полина Тудачкова
Полина Тудачкова Новости 10 ноя 2026 09:25
Фото: Abhishek Singh/Unsplash
Airbus A350–1000ULR совершил самый дальний беспосадочный коммерческий перелет в истории, сообщила Книга рекордов Гиннесса. За 24 часа 24 минуты лайнер преодолел более 23 тыс. км по маршруту Мельбурн — Тулуза. На борту находились 13 человек
Airbus A350–1000ULR установил мировой рекорд по продолжительности беспосадочного полета для гражданских самолетов. Об этом сообщила Книга рекордов Гиннесса.
27 июля 2026 г. Airbus A350–1000ULR совершил тестовый беспосадочный перелет из Мельбурна (Австралия) во Францию (Тулуза). Борт преодолел 23 155,6 км за 24 часа 24 минуты. Полет проходил в рамках проекта Qantas «Восход» для сертификации самолета и проверки его возможностей на сверхдальних дистанциях. За перелетом в режиме реального времени на сайте FlightRadar24 следили почти 4 млн человек.
За 24 часа самолет пересек три континента и два океана, пролетев над Сиднеем, Тихим океаном, Северной Америкой, Атлантикой и Великобританией. На борту находились 13 человек, включая трех летчиков-испытателей Airbus, двух пилотов Qantas и пять инженеров. Дальний перелет обеспечил специально разработанный Rolls-Royce центральный бак объемом 20 тыс. л.
«Пролетев 12 460 морских миль (23 155,6 км) без посадки, мы полностью подтвердили способность самолета выполнять свою миссию. А мировой рекорд стал вишенкой на торте», — заявил генеральный директор подразделения коммерческих самолетов Airbus Ларс Вагнер.
Испытательный полет открыл Qantas возможность с 2027 г. выполнять первые в истории беспосадочные рейсы из Сиднея в Лондон и Нью-Йорк. Сейчас самый длительный пассажирский рейс — маршрут авиакомпании Singapore Airlines между Сингапуром и Нью-Йорком, который длится более 18 часов.
Тэги
Airbus Рекорды Австралия

Больше новостей читайте в наших каналах в Max и Telegram

Материалы по теме

Канье Уэст установил мировой рекорд по числу зрителей на концерте в Стамбуле Новости

Канье Уэст установил мировой рекорд по числу зрителей на концерте в Стамбуле
31 мая 2026
Лионель Месси побил рекорд по голам в истории чемпионатов мира Новости

Лионель Месси побил рекорд по голам в истории чемпионатов мира
22 июн 2026
Российскую альпинистку Алину Пекову внесли в Книгу рекордов Гиннесса Новости

Российскую альпинистку Алину Пекову внесли в Книгу рекордов Гиннесса
23 июн 2026

Войти в читательский кабинет

Телефон или Email
Пароль

Еще нет аккаунта?

Восстановление доступа

Телефон или Email, указанные при регистрации

Введите код, отправленный на номер телефона +79161234567

Проверочный код

00:30

Успешно

Пароль был успешно изменён. Используйте его при следующем входе в кабинет.

Проверяем оплату

Отслеживайте статус вашей подписки на журнал Эксперт в личном кабинете.

Регистрация

Телефон или Email
Пароль

Уже есть аккаунт?

Смена пароля

Пароль
Подтвердите пароль

Продолжая использовать сайт expert.ru, вы соглашаетесь на обработку персональных данных при помощи куки (cookie) файлов, в том числе с использованием сервиса веб-аналитики "Яндекс Метрика", на условиях Политики обработки персональных данных.