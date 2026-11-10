Тихая гавань у Кремля

В элитном сегменте ценность жилого проекта складывается из локации, истории, архитектуры и приватности. «Красный Октябрь» объединяет эти качества: на исторической территории площадью 6 га всего в 800 метрах от Кремля формируется квартал клубных резиденций с консьерж-сервисом 24/7 от отеля «Савой». Рассказываем, каким будет обновленный остров и почему недвижимость на стрелке Балчуга становится коллекционным активом.

Красная Москва

«Красный Октябрь» — новый квартал в одной из самых престижных локаций Москвы. Проект ревитализации включает строительство новых клубных домов на стрелке. Акцент делается на создании качественно новой городской среды, общественных пространств и инфраструктуры комфорта. Исторические корпуса фабрики «Эйнем» и здание Императорского речного яхт-клуба планируется бережно отреставрировать и приспособить под новые функции.

Проект благоустройства включает ландшафтный парк, прогулочные набережные и новую городскую площадь, украшенную арт-объектами. Такой подход позволит сохранить неповторимую атмосферу «Красного Октября» и включить бывшую индустриальную территорию в городскую ткань.

Особое расположение проекта отмечает коммерческий директор «Гута-Девелопмент» Геннадий Устинов: «В мире всего несколько мест, которые находятся на острове или полуострове и с трех сторон окружены водой практически в историческом центре мировых столиц. В любой другой локации может появиться точно такой же элитный проект, который будет у вас за окном. А здесь у вас за окном всегда будет водная гладь».

Фото: «Гута-Девелопмент»

Искусство девелопмента

В апреле 2026 года утверждена новая архитектурная концепция проекта. Ее ключевая идея — сочетание исторической застройки и новых клубных домов, бережно вписанных в архитектурный контекст локации. Над концепцией проекта работают пять архитектурных бюро: «Меганом», «Цимайло Ляшенко и Партнеры», «Парсек», «Гафа» и «Сага». У каждого свой архитектурный язык, при этом новые дома объединены единой концепцией и учитывают историческое окружение.

«Мы хотели, чтобы каждый архитектор, выражая собственную идею, еще и проникся духом самой территории. Наверное, это было основным в архитектурном задании — чтобы люди, которые будут создавать эту архитектуру, понимали глубину истории самого „Красного Октября“», — объясняет Геннадий Устинов.

Коллекционную ценность проекту придает редкое сочетание локации, авторской архитектуры и ограниченного числа резиденций. Квартал занимает стрелку острова Балчуг — это уникальное место, где встречаются Москва-река и Водоотводный канал. Водное окружение, музейная миля и исторический центр формируют особый характер этой территории.

Эту концепцию воплощает первая очередь проекта, разработанная бюро «Меганом» под руководством Юрия Григоряна. Она объединяет три камерных дома, в которых предусмотрено всего 33 квартиры. Среди форматов недвижимости — пентхаусы с террасами и дровяными каминами. По данным застройщика, сейчас в продаже остаются три квартиры и четыре пентхауса — это последние лоты первой очереди.

Юрий Григорян расположил три корпуса на некотором расстоянии друг от друга, сохранив историческую планировку острова со сквозными поперечными улицами. Фасады выполнены из фактурного клинкерного кирпича ручной формовки разных оттенков красного, коричневого, золотого, оранжевого и даже черного. Авторская кладка придает экстерьерам выразительный рельеф, а большие панорамные окна и французские балконы подчеркивают современный характер зданий. Материалы и цветовая палитра перекликаются с исторической архитектурой «Красного Октября».

«Сами по себе эти дома уже являются архитектурным наследием будущих поколений», — подчеркивает Геннадий Устинов.

Фото: «Гута-Девелопмент»

Особое место в квартале занимает отель «Савой», спроектированный бюро «Цимайло Ляшенко и Партнеры». Его планируется построить вдоль Патриаршего моста, рядом с «ГЭС-2» и новой городской площадью, которая появится на «Красном Октябре». В основу облика заложена арочная форма, которая формирует общественное пространство под сводами отеля. Его фасад «собран» из ажурной металлической сетки с панорамным остеклением, ярким элементом образа станут арт-объекты — скульптуры голубей. «Можно сказать, что весь „Красный Октябрь“ — это уникальная локация, калейдоскоп архитектурных языков, где исторические здания сочетаются с новой яркой архитектурой. И нам кажется, что наш проект — это неожиданное решение всего этого контекста», — отмечают Александр Цимайло и Николай Ляшенко, руководители бюро «Цимайло Ляшенко и Партнеры».

Остров для жизни

Для резидентов «Красного Октября» предусмотрена инфраструктура, в которую войдут отель «Савой», премиальный велнес-клуб с бассейном и медицинская клиника. Отдельная часть проекта — реставрация Императорского яхт-клуба с собственным причалом и рестораном высокой кухни с неповторимыми видами на Москву-реку. Жилые резиденции первой очереди расположены в непосредственной близости к реке. Вдоль Водоотводного канала планируется прогулочная набережная со спуском к воде. Этот маршрут станет продолжением прогулки от «ГЭС-2» к стрелке острова и далее, через новый пешеходный мост, к Крымской набережной, «Музеону» и парку Горького. По планам девелопера, проект ревитализации территории предполагается завершить к 2032 году.

В мастер-плане предусмотрены новые общественные пространства: площадь с фонтаном для городских событий, ландшафтный парк на стрелке и благоустроенная набережная. Прогулочные маршруты и коммерческая инфраструктура будут соседствовать с приватными пространствами жилых домов.

Фото: «Гута-Девелопмент»

«Приватность резидентов начинается с роскошных лобби, в которых меняется ритм и атмосфера: с шумной улицы мы переходим в эксклюзивное пространство. Внутренняя инфраструктура клубных домов и панорамные террасы позволят отделить активную городскую жизнь, создавая уединение и комфорт внутри резиденций, при этом сохранить доступ ко всем необходимым сервисам и неповторимым видам на исторический центр Москвы», — говорит Ильдар Гиниятов, руководитель бюро «Парсек».

Приватность, архитектурный характер и история места особенно важны для покупателя, у которого уже есть загородный дом, недвижимость за рубежом и, возможно, несколько адресов в Москве. «Красный Октябрь» предлагает редкое сочетание исторического окружения, авторской архитектуры и камерной жилой среды в сердце «музейной мили» столицы.