Актера Рассела Брэнда приговорили к 10,5 года по делу о сексуальных преступлениях

Британского актера и комика Расселла Брэнда приговорили к 10,5 года лишения свободы по делу об изнасиловании одной женщины и сексуальных домогательствах к трем другим. Две трети срока он проведет в заключении, после чего его освободят по УДО. Артист не признал вину

Королевский суд лондонского района Сазерк приговорил актера и комика Расселла Брэнда к 10 годам и шести месяцам лишения свободы по делу об изнасиловании и сексуальных домогательствах, передает Reuters.

Судья Джоэл Беннатан уточнил, что артист проведет в заключении две трети срока, после чего выйдет на свободу условно-досрочно.

Присяжные признали 51-летнего Расселла Брэнда виновным в сексуальных преступлениях против четырех женщин — в изнасиловании одной женщины и домогательствах к трем другим. Как сообщила Королевская прокурорская служба Великобритании (CPS) 5 ноября, обвинения относятся к событиям 2004–2009 гг. Помимо этого, он был оправдан по двум другим обвинениям в изнасиловании и попытке совершения непристойных действий, пишет Reuters.

Сам актер отрицал все обвинения и утверждал, что никогда не вступал в сексуальные отношения без согласия партнерши.

При оглашении приговора судья Джоэл Беннатан заявил, что Расселл Брэнд считал известность разрешением действовать по своему усмотрению, игнорируя правила поведения. Адвокат Иэн Уинтер заявил, что его подзащитный уже давно стал «принципиально другим человеком».

Расселл Брэнд получил известность как комик, теле- и радиоведущий, затем начал сниматься в Голливуде. Среди его фильмов — «В пролете», «Побег из Вегаса» и «Артур. Идеальный миллионер». Он также был женат на американской певице Кэти Перри, они находились в браке 14 месяцев, прежде чем развестись в 2012 г.