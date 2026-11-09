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Анапе присвоили статус курорта федерального значения

Анна Безрукова
Анна Безрукова Новости 09 ноя 2026 20:55
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Анапа стала курортом федерального значения. Постановление об этом подписал Михаил Мишустин. С начала года Анапу посетили около 3,2 млн человек, говорила мэр города
Город Анапа в Краснодарском крае получил статус курорта федерального значения. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на портале правовой информации. 
Статус курорта федерального значения присваивают территориям, которые обладают природными лечебными ресурсами и которые находятся в ведении федеральных органов власти. 
С начала года Анапу посетили около 3,2 млн человек, сообщила мэр города Светлана Маслова в своем Telegram-канале в начале ноября. По ее словам, за это время в детских здравницах отдохнули около 98 тыс. детей. «Несмотря на завершение высокого курортного сезона, Анапа продолжает принимать отдыхающих. Сейчас на курорте единовременно находятся свыше 15 тыс. человек, в том числе 8,5 тыс. детей», — уточнила она.
Турпоток в Анапу по итогам этого года предварительно оценивается в 3,8–4 млн человек против 3 млн в прошлом году, говорили Ассоциации туроператоров России (АТОР) в мае. Там уточнили, что полное восстановление турпотока ожидается в 2027 г.
Тэги
Правительство Курорты

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