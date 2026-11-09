Анапе присвоили статус курорта федерального значения

Анапа стала курортом федерального значения. Постановление об этом подписал Михаил Мишустин. С начала года Анапу посетили около 3,2 млн человек, говорила мэр города

Город Анапа в Краснодарском крае получил статус курорта федерального значения. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на портале правовой информации.

Статус курорта федерального значения присваивают территориям, которые обладают природными лечебными ресурсами и которые находятся в ведении федеральных органов власти.

С начала года Анапу посетили около 3,2 млн человек, сообщила мэр города Светлана Маслова в своем Telegram-канале в начале ноября. По ее словам, за это время в детских здравницах отдохнули около 98 тыс. детей. «Несмотря на завершение высокого курортного сезона, Анапа продолжает принимать отдыхающих. Сейчас на курорте единовременно находятся свыше 15 тыс. человек, в том числе 8,5 тыс. детей», — уточнила она.