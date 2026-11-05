Арбитр показал рекордные 53 красные карточки в футбольном матче в Бразилии

В Бразилии в матче молодежного чемпионата штата Минас-Жерайс с футбольного поля удалили 53 человека, сообщает CNN Brasil. Арбитр показал рекордное число красных карточек за одну игру

Матч «Уберландии» и «Маморе» в полуфинале второго дивизиона чемпионата штата Минас-Жерайс среди игроков до 20 лет прошел с 53 удалениями, сообщает CNN Brasil. Красные карточки получили 43 футболиста, восемь членов тренерского штаба и два арбитра.

Команды играли на стадионе «Парке ду Сабиа» в Уберландии. «Маморе» победил со счетом 3:1.

Большая часть футболистов получила красные карточки из-за драки в конце игры. Потасовка началась в добавленное время второго тайма, после третьего гола «Маморе». По данным судейского протокола, празднуя мяч, игрок гостей Дави Биттенкурт выкрикивал оскорбления и показывал провокационные жесты в сторону скамейки соперников.

Игроки били друг друга кулаками и ногами и бросали различные предметы в футболистов и тренеров. Арбитр в отчете отметил, что сразу предъявить красные карточки было невозможно. В связи с этим судья объявил матч завершенным. Всего удаления получили 24 представителя «Уберландии» и 29 — «Маморе».

По данным издания, показатель превысил мировой рекорд 2011 года, когда в матче аргентинских клубов «Атлетико Клайполе» и «Викториано Аренас» судья показал 36 красных карточек. Эта встреча попала в Книгу рекордов Гиннесса.

Еще до массовой драки встречу остановили на 40 минут. Согласно протоколу, после удаления футболиста «Уберландии» представители клуба вышли на поле, стали угрожать судьям и требовать пересмотра решения. Игра продолжилась после того, как нарушителей вывели с поля, а служба безопасности подтвердила возможность возобновить матч.

Двух руководителей «Уберландии» удалили за оскорбления и запугивания судейской бригады. Один из мужчин угрожал избить и убить судью. Арбитр обратился в полицию.