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Арбитр показал рекордные 53 красные карточки в футбольном матче в Бразилии

Раиса Зайнудинова
Раиса Зайнудинова Новости 05 ноя 2026 19:42
Фото: Tommy Satria Ishar/Unsplash
В Бразилии в матче молодежного чемпионата штата Минас-Жерайс с футбольного поля удалили 53 человека, сообщает CNN Brasil. Арбитр показал рекордное число красных карточек за одну игру
Матч «Уберландии» и «Маморе» в полуфинале второго дивизиона чемпионата штата Минас-Жерайс среди игроков до 20 лет прошел с 53 удалениями, сообщает CNN Brasil. Красные карточки получили 43 футболиста, восемь членов тренерского штаба и два арбитра.
Команды играли на стадионе «Парке ду Сабиа» в Уберландии. «Маморе» победил со счетом 3:1.
Большая часть футболистов получила красные карточки из-за драки в конце игры. Потасовка началась в добавленное время второго тайма, после третьего гола «Маморе». По данным судейского протокола, празднуя мяч, игрок гостей Дави Биттенкурт выкрикивал оскорбления и показывал провокационные жесты в сторону скамейки соперников.
Игроки били друг друга кулаками и ногами и бросали различные предметы в футболистов и тренеров. Арбитр в отчете отметил, что сразу предъявить красные карточки было невозможно. В связи с этим судья объявил матч завершенным. Всего удаления получили 24 представителя «Уберландии» и 29 — «Маморе».
По данным издания, показатель превысил мировой рекорд 2011 года, когда в матче аргентинских клубов «Атлетико Клайполе» и «Викториано Аренас» судья показал 36 красных карточек. Эта встреча попала в Книгу рекордов Гиннесса.
Еще до массовой драки встречу остановили на 40 минут. Согласно протоколу, после удаления футболиста «Уберландии» представители клуба вышли на поле, стали угрожать судьям и требовать пересмотра решения. Игра продолжилась после того, как нарушителей вывели с поля, а служба безопасности подтвердила возможность возобновить матч.
Двух руководителей «Уберландии» удалили за оскорбления и запугивания судейской бригады. Один из мужчин угрожал избить и убить судью. Арбитр обратился в полицию.
Тэги
Футбол Бразилия

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