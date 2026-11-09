Джо Байден рассказал о состоянии здоровья на фоне борьбы с раком

Бывший президент США Джо Байден сообщил, что рак у него диагностировали во время написания мемуаров. По его словам, иногда его самочувствие улучшается, но здоровье не позволит ему провести все запланированные встречи, приуроченные к выходу книги Promise Me, America («Обещай мне, Америка»)

Экс-президент США Джо Байден рассказал в соцсети X, что работал над книгой о своем президентстве на фоне борьбы с раком. Диагноз ему поставили во время написания мемуаров.

Он сообщил, что врачи по-прежнему обнадежены его реакцией на лечение, и поблагодарил людей за поддержку, которую они оказывают ему, его супруге Джилл Байден и всей семье.

«Одни дни проходят лучше, чем другие. Это (болезнь. — „Эксперт“) меня не остановило. Но иногда это меня замедляет», — написал Джо Байден.

Мемуары Promise Me, America («Обещай мне, Америка») поступят в продажу 17 ноября. В них Джо Байден рассказывает о годах своего президентства, вызовах, с которыми столкнулась его администрация, принятых решениях и их причинах.

Из-за состояния здоровья экс-президент США не сможет провести столько встреч для обсуждения книги, сколько планировал. При этом он выразил надежду, что текст мемуаров сможет «говорить сам за себя».