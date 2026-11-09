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Джо Байден рассказал о состоянии здоровья на фоне борьбы с раком

Раиса Зайнудинова
Раиса Зайнудинова Новости 09 ноя 2026 11:24
Фото: Gage Skidmore/Flickr
Бывший президент США Джо Байден сообщил, что рак у него диагностировали во время написания мемуаров. По его словам, иногда его самочувствие улучшается, но здоровье не позволит ему провести все запланированные встречи, приуроченные к выходу книги Promise Me, America («Обещай мне, Америка»)
Экс-президент США Джо Байден рассказал в соцсети X, что работал над книгой о своем президентстве на фоне борьбы с раком. Диагноз ему поставили во время написания мемуаров.
Он сообщил, что врачи по-прежнему обнадежены его реакцией на лечение, и поблагодарил людей за поддержку, которую они оказывают ему, его супруге Джилл Байден и всей семье.
«Одни дни проходят лучше, чем другие. Это (болезнь. — „Эксперт“) меня не остановило. Но иногда это меня замедляет», — написал Джо Байден.
Мемуары Promise Me, America («Обещай мне, Америка») поступят в продажу 17 ноября. В них Джо Байден рассказывает о годах своего президентства, вызовах, с которыми столкнулась его администрация, принятых решениях и их причинах.
Из-за состояния здоровья экс-президент США не сможет провести столько встреч для обсуждения книги, сколько планировал. При этом он выразил надежду, что текст мемуаров сможет «говорить сам за себя».
В мае 2025 г. у Джо Байдена выявили агрессивную форму рака простаты с метастазами в костях. В офисе бывшего президента тогда сообщили, что опухоль чувствительна к гормонам, что дает возможность применять соответствующее лечение.
Тэги
Джо Байден рак

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