«Грамота.ру» назвала претендентов на слово года

«Грамота.ру» включила в шорт-лист «Слова года — 2026» десять слов. Половину списка составила лексика об ИИ: «вайбкодинг», «генерить», «дата-центр», «ИИ-агент» и «иишка». Победителя в начале декабря выберут более 400 лингвистов

Слова «дофаминовый», «нишевый» и «прайм-эра» вошли в шорт-лист акции «Слово года — 2026» портала «Грамота.ру». Всего в список попали 10 слов, сообщили ТАСС в пресс-службе портала.

Половину шорт-листа составила лексика, связанная с искусственным интеллектом: «вайбкодинг», «генерить», «дата-центр», «ИИ-агент» и «иишка». В другую группу попали слова, описывающие эмоции. К ней относятся «дофаминовый», «нишевый» и «прайм-эра». Третья категория объединяет обозначения типажей людей: «воздухан» и «тревожник».

На первом этапе организаторы собрали более 500 слов. При отборе финалистов учитывали динамику поисковых запросов и частотность употребления в блогах, социальных сетях и СМИ по данным системы мониторинга СКАН. Победителя в начале декабря выберут более 400 лингвистов.

В 2025 г. словом года по версии портала стал «зумер». Он набрал 42% голосов филологов. В шорт-лист тогда также вошли «выгорание», «ред-флаг», «промпт», «сигма» и «пупупу», сообщала «Грамота.ру». В 2024 г. победителем стало слово «вайб».