Кембриджский словарь назвал прилагательное human («человеческий») словом 2026 года. Выбор отражает растущий интерес к человеческому участию в создании контента на фоне распространения искусственного интеллекта, говорится в блоге словаря

Кембриджский словарь выбрал прилагательное human («человеческий») словом 2026 года. Об этом говорится в блоге словаря.

На протяжении всей истории это слово обозначало качества, свойственные людям, в противовес животным и богам, отметили лингвисты. Сегодня же прилагательное все чаще встречающееся в таких словосочетаниях, как «написанное человеком», «сгенерированное человеком» и «созданное человеком». Таким образом, прилагательное стало использоваться, чтобы подчеркнуть, что что-то было сделано без помощи искусственного интеллекта.

По мнению авторов словаря, на фоне распространения ИИ-контента человеческий труд становится дополнительной ценностью. Участие писателей, художников и дизайнеров, их индивидуальный подход и внимание к деталям приобретают особое значение. В словаре этот эффект называют human premium.

Среди других претендентов на звание слова года были agent (обозначает автономную систему искусственного интеллекта), wholesome («полезный», «благотворный»), analogue («аналоговый») и chic («стильный»).

В 2025 г. Кембриджский словарь выбрал словом года прилагательное parasocial («парасоциальный»), описывающее эмоциональную связь человека с известной личностью, вымышленным персонажем или искусственным интеллектом.