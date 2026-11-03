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Глагол «могнуть» стал словом года по версии британского словаря Collins

Софья Подовалова
Софья Подовалова Новости 03 ноя 2026 16:40
Фото: Magnific
Британский словарь Collins назвал словом года глагол mogging (по-русски — «могнуть»), он означает превосходство над кем-либо, в том числе по внешности или статусу, и используется, когда один человек или предмет затмевает другой. Слово распространилось в соцсетях среди представителей поколений Z и Alpha, преимущественно в шутливом смысле
Британский словарь Collins назвал английское слово mogging словом года, говорится на сайте организации.
Этот глагол (в русском языке звучит как «могнуть») означает превосходство над кем-либо или чем-либо, в том числе по внешности, уверенности в себе или социальному статусу. Слово используют, когда один человек или предмет затмевает другой.
Слово, предположительно, произошло от сокращения AMOG — alpha male of the group, что переводится как «альфа-самец в группе». Само слово появилось в культуре бодибилдинга в 2016 г. Оно обозначало физически самого сильного мужчину в спортзале. Позже термин распространился в интернет-сообществах, связанных с так называемой маносферой. В 2026 г. его стали чаще использовать в соцсетях, в том числе представители поколений Z и Alpha, преимущественно в шутливом смысле.
В шорт-лист Collins также вошли еще несколько выражений. Среди них — carspreading, которое описывает тенденцию автопроизводителей выпускать все более длинные, широкие и тяжелые автомобили. Ghost job означает вакансию, которую компания публикует, хотя не планирует нанимать сотрудника. Friendslop — недорогие независимые видеоигры, рассчитанные на совместное прохождение с друзьями, а fricy — сочетание фруктового и острого вкусов.
Среди других претендентов были bixie — стрижка, сочетающая черты боба и пикси, firewave — серия лесных и городских пожаров за короткий период, а также P (doom) — оценка вероятности того, что искусственный интеллект приведет к краху человеческой цивилизации. В список также включили hydration break — паузу в спортивном матче, во время которой игроки могут попить воды.
Collins выбирает слово года на основе анализа языковых тенденций и распространенности выражений. В 2025 г. победителем стало vibe coding — использование искусственного интеллекта для написания программного кода с помощью обычных текстовых запросов. Годом ранее словарь выбрал brat — слово, получившее широкую популярность благодаря одноименному альбому британской певицы Charli XCX.
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Словарь Слово года

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