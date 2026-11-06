Губернатор Калифорнии смягчил приговоры всем 548 заключенным камеры смертников

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заменил смертные приговоры 548 заключенным на пожизненное заключение без права на УДО. По его словам, казнь несовместима с ценностями штата, а система смертной казни не обеспечивает справедливого правосудия

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом решил заменить приговоры всем 548 заключенным, которые находятся в камерах смертников, на пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение. Об этом он сообщил в открытом письме жителям штата 5 ноября.

«Я принял это решение, потому что твердо убежден: убийство, санкционированное государством, несовместимо с ценностями Калифорнии, подрывает основы нашей правовой системы и умаляет каждого из нас», — написал Гэвин Ньюсом.

По числу заключенных, приговоренных к смертной казни, Калифорния занимает первое место среди штатов США, сообщает Центр информации о смертной казни (Death Penalty Information Center), который отслеживает применение высшей меры наказания. Последняя казнь в штате состоялась около 20 лет назад.

Губернатор заявил, что система применения смертной казни в Калифорнии не обеспечивает справедливого правосудия и уже приводила к осуждению невиновных. По его словам, он решил смягчить приговоры всем заключенным, поскольку попытка разделить их по категориям преступлений фактически создала бы разные категории жертв. «Эти люди умрут в тюрьме, но не от нашей руки», — написал Гэвин Ньюсом.

Решение не означает отмену смертной казни в Калифорнии. Право упразднить ее остается у законодательного собрания и избирателей штата. Гэвин Ньюсом в марте 2019 г. ввел мораторий на исполнение смертных приговоров. Решение о смягчении приговоров заключенным, осужденным более чем по одному уголовному делу, должен рассмотреть Верховный суд штата.