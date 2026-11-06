Логотип сайта EXPERT
Подписаться на журнал
Тема года Экспертиза Интервью Подкасты Мероприятия Урбан Скорость
Найти

Губернатор Калифорнии смягчил приговоры всем 548 заключенным камеры смертников

Софья Подовалова
Софья Подовалова Новости 06 ноя 2026 09:24
Фото: Gage Skidmore/Flickr
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заменил смертные приговоры 548 заключенным на пожизненное заключение без права на УДО. По его словам, казнь несовместима с ценностями штата, а система смертной казни не обеспечивает справедливого правосудия
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом решил заменить приговоры всем 548 заключенным, которые находятся в камерах смертников, на пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение. Об этом он сообщил в открытом письме жителям штата 5 ноября.
«Я принял это решение, потому что твердо убежден: убийство, санкционированное государством, несовместимо с ценностями Калифорнии, подрывает основы нашей правовой системы и умаляет каждого из нас», — написал Гэвин Ньюсом.
По числу заключенных, приговоренных к смертной казни, Калифорния занимает первое место среди штатов США, сообщает Центр информации о смертной казни (Death Penalty Information Center), который отслеживает применение высшей меры наказания. Последняя казнь в штате состоялась около 20 лет назад.
Губернатор заявил, что система применения смертной казни в Калифорнии не обеспечивает справедливого правосудия и уже приводила к осуждению невиновных. По его словам, он решил смягчить приговоры всем заключенным, поскольку попытка разделить их по категориям преступлений фактически создала бы разные категории жертв. «Эти люди умрут в тюрьме, но не от нашей руки», — написал Гэвин Ньюсом.
Решение не означает отмену смертной казни в Калифорнии. Право упразднить ее остается у законодательного собрания и избирателей штата. Гэвин Ньюсом в марте 2019 г. ввел мораторий на исполнение смертных приговоров. Решение о смягчении приговоров заключенным, осужденным более чем по одному уголовному делу, должен рассмотреть Верховный суд штата.
В сентябре 2026 г. в штате Теннесси не удалось исполнить смертный приговор Кристе Пайк. Она пережила попытку казни, назначенную на 30 сентября. После произошедшего губернатор Теннесси Билл Ли распорядился провести независимую проверку и приостановил остальные запланированные казни до конца года.
Тэги
Калифорния смертная казнь

Больше новостей читайте в наших каналах в Max и Telegram

Материалы по теме

В Теннесси приостановили первую за 200 лет казнь женщины Новости

В Теннесси приостановили первую за 200 лет казнь женщины
30 сен 2026
В Теннесси сорвалась первая за 200 лет смертная казнь женщины Новости

В Теннесси сорвалась первая за 200 лет смертная казнь женщины
01 окт 2026
Армия США готовит казнь четверых военных преступников впервые за 60 лет Новости

Армия США готовит казнь четверых военных преступников впервые за 60 лет
07 июн 2026

Войти в читательский кабинет

Телефон или Email
Пароль

Еще нет аккаунта?

Восстановление доступа

Телефон или Email, указанные при регистрации

Введите код, отправленный на номер телефона +79161234567

Проверочный код

00:30

Успешно

Пароль был успешно изменён. Используйте его при следующем входе в кабинет.

Проверяем оплату

Отслеживайте статус вашей подписки на журнал Эксперт в личном кабинете.

Регистрация

Телефон или Email
Пароль

Уже есть аккаунт?

Смена пароля

Пароль
Подтвердите пароль

Продолжая использовать сайт expert.ru, вы соглашаетесь на обработку персональных данных при помощи куки (cookie) файлов, в том числе с использованием сервиса веб-аналитики "Яндекс Метрика", на условиях Политики обработки персональных данных.