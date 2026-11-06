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IT-миллиардер Алекс Машрабов стал гражданином Казахстана

Полина Тудачкова
Полина Тудачкова Новости 06 ноя 2026 11:30
Фото: Соцсети
Сооснователь ИИ-компании Higgsfield Алекс Машрабов получил гражданство Казахстана. Указ об этом подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев. Власти Казахстана отметили, что в республике стало «на одного миллиардера больше»
Российский бизнесмен Алекс Машрабов получил гражданство Казахстана. Об этом сообщил в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) вице-премьер — министр искусственного интеллекта и цифрового развития республики Жаслан Мадиев.
«В Казахстане на одного миллиардера больше! Я с радостью вручил паспорт гражданина Казахстана соучредителю компании Higgsfield Алексу Машрабову. 30 октября текущего года глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев подписал соответствующий указ», — сообщил Жаслан Мадиев.
Казахстан заинтересован в привлечении разработчиков новых технологий, отметил министр. Он поблагодарил команду Higgsfield за вклад в развитие ИИ-индустрии страны. Также Жаслан Мадиев подчеркнул, что продуктами компании пользуются более 40 млн человек.
Higgsfield основали в 2023 г. Алекс Машрабов и казахстанский исследователь в области машинного обучения Ерзат Дулат. ИИ-платформа предназначена для создания и редактирования видео и изображений.
19 августа Forbes допустил включение Алекса Машрабова в список российских миллиардеров. По данным журнала, Higgsfield привлекла $400 млн инвестиций при оценке в $5,4 млрд. В начале 2026 г. стоимость стартапа составляла $1,3 млрд.
Тэги
IT Казахстан Миллиардеры

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