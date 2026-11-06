Кабмин разрешил продажу лекарств в сельских почтовых отделениях

Правительство РФ разрешило продажу лекарств в почтовых отделениях сельских населенных пунктов при отсутствии в них аптек и медорганизаций, заявил Минздрав. Перечень включает более 100 наиболее востребованных безрецептурных препаратов

Кабмин разрешил продажу лекарств в сельских почтовых отделения. Об этом заявили в пресс-службе Минздрава России, передает «Интерфакс».

Согласно постановлению правительства, такая продажа возможна только в сельских населенных пунктах без аптек и медицинских организаций. Перечень включает более 100 наиболее востребованных безрецептурных препаратов.

Продавать лекарства смогут только сотрудники почтовых отделений, прошедшие обучение по их приемке, хранению и отпуску. Фармацевтическое консультирование в их полномочия не входит.

Также правительство утвердило первые регионы для эксперимента по продаже лекарств в передвижных аптеках — это Нижегородская и Курская области. Мера ориентирована на жителей малонаселенных и отдаленных сельских территорий, где отсутствуют стационарные аптеки.

В передвижных пунктах будут продавать востребованные препараты, за исключением лекарств, содержащих наркотические, психотропные, сильнодействующие вещества, более 25% спирта или требующих особых условий хранения. Эксперимент продлится до 1 сентября 2029 г. Его цель — отработка механизма для последующего широкого внедрения. В дальнейшем регионы смогут присоединиться к проекту, подав ходатайство в Минздрав.