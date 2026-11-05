Капитан сухогруза Fitburg получил 3,5 года тюрьмы в Финляндии

Суд в Хельсинки приговорил капитана сухогруза Fitburg Андрея Максименко к 3,5 года тюрьмы, а боцмана Вусала Маджидова — к 2 годам и 10 месяцам за повреждение подводных кабелей в Финском заливе, сообщает Yle. По версии суда, судно протащило якорную цепь по дну около 130 км и повредило два телекоммуникационных кабеля

Хельсинкский районный суд приговорил капитана российского сухогруза Fitburg Андрея Максименко к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы. Азербайджанский боцман судна Вусал Маджидов получил 2 года и 10 месяцев тюрьмы. Оба признаны виновными в повреждении подводных кабелей в Финском заливе. Об этом сообщает финский общественный вещатель Yle.

Суд постановил немедленно заключить обоих мужчин под стражу. Также Андрей Максименко и Вусал Маджидов должны выплатить компенсацию за ремонт кабелей и газопровода, а также расходы на расследование. Суд отклонил обвинение в тяжком нарушении работы телекоммуникаций, посчитав, что оно уже охватывается обвинением в тяжком причинении ущерба.

По версии суда, Fitburg протащил по морскому дну якорную цепь и ее крепление примерно на 130 км. В результате были повреждены два подводных телекоммуникационных кабеля. Кроме того, возникла угроза повреждения еще семи кабелей связи и электроснабжения, а также одного газопровода. Суд посчитал, что капитан и боцман должны были знать, что якорь опущен. При этом капитан был ответственен в большей степени, поскольку он отвечал за управление судном и навигацию.

Андрей Максименко и Вусал Маджидов не признали вину. Защита капитана утверждала, что он не знал о волочении якоря по дну. Боцман также отрицал причастность к повреждению кабелей. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном суде, сообщает Yle.