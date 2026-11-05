Минстрой перезапускает программу «Стимул» с прицелом на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС): в 2027–2029 гг. регионы получат средства на дороги и инженерные сети для таких проектов. Инициатива уже охватила 19 субъектов и должна обеспечить ввод более 1,5 млн кв. м частных домов. Программа призвана поддержать сегмент ИЖС, но вряд ли снизит стоимость частных домов для покупателей.

Почему просел рынок ИЖС

Рынок ИЖС, долгое время служивший главным драйвером строительного сектора, переживает резкий спад. Ввод индивидуального жилья в России в январе — сентябре 2026 года составил 41,4 млн кв. м — на 21% меньше, чем за тот же период годом ранее. Это самый низкий показатель с 2021 г., тогда как ввод жилья в многоквартирных домах за тот же период вырос на 2,7%. У такого снижения несколько причин:

Дорогая земля и подготовка участков. Инвестору нужно одновременно финансировать покупку земли, планировку, коммуникации, дороги и маркетинг — до продажи первых домов.

Инвестору нужно одновременно финансировать покупку земли, планировку, коммуникации, дороги и маркетинг — до продажи первых домов. Высокая стоимость заемного финансирования. Длинный цикл проекта и непредсказуемый спрос делают проекты малоэтажных поселков более рискованными, чем городские ЖК.

Длинный цикл проекта и непредсказуемый спрос делают проекты малоэтажных поселков более рискованными, чем городские ЖК. Инфраструктурная нагрузка на меньшее число домов. В отличие от многоквартирного дома, затраты на сети распределяются не на сотни квартир, а на десятки или сотни участков.

В отличие от многоквартирного дома, затраты на сети распределяются не на сотни квартир, а на десятки или сотни участков. Удорожание технологического присоединения. По оценке коммерческого директора «Земельного экспресса» Игоря Пенькова, в отдельных проектах совокупные затраты на линии, подстанции и инженерные работы в 2026 г. выросли на 130–140%.

При этом ИЖС остается крупнейшей частью рынка: его доля по итогам 2025 г. составляла 58,8%, а за первые 9 месяцев 2026 г. на этот сегмент пришлось около двух третей от всего введенного жилья.

Что меняет «Стимул»

Чтобы поддержать сегмент, было решено реанимировать программу «Стимул»: теперь федеральный бюджет будет софинансировать строительство внутриквартальных дорог и прокладку инженерных сетей в поселках ИЖС. Как сообщили «Эксперту» в Минстрое, деньги на 2027–2029 гг. уже распределены между 19 субъектами РФ, подавшими заявку на участие в программе.

Детали работы механизма и объем выделенного финансирования в ведомстве не раскрыли. Однако источник в отрасли рассказал изданию, что на первом этапе распределены 11,5 млрд руб., а компенсировать с помощью «Стимула» можно будет до 50% затрат на инфраструктуру. Замглавы Минстроя Никита Стасишин 22 октября в ходе отраслевого дня ведомства сказал, что заложенный объем финансирования программы пока «кратно меньше», чем был ранее.

Вторая жизнь «Стимула» Программа «Стимул» реализовывалась в 2018–2024 гг. и входила в федеральный проект «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда». По программе строили школы, детские сады, медучреждения, автомобильные дороги, а также подводили инженерные коммуникации к новым микрорайонам. Господдержка велась на условиях софинансирования из федерального, областного и местного бюджетов. За 7 лет выделено около 184 млрд руб. (совместное финансирование). По данным Минстроя РФ, программа ежегодно обеспечивала 12–13% общего ввода жилья в регионах (с 2020 г. — более 61,6 млн кв. м жилья). За 2019–2024 гг. в регионах построено и реконструировано 878 инфраструктурных объектов и обеспечено 169 технологических присоединений жилых комплексов к сетям. В 2024 г. программу приостановили. В обновленной версии, которая стартует в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сделан акцент на поддержке ИЖС. Средства, заложенные на 2027–2029 гг., пойдут на строительство внутриквартальных дорог и прокладку сетей.

Кто выиграет от субсидии

Инфраструктура — одна из главных статей затрат в малоэтажном девелопменте. По оценке основателя экспертного клуба «Загородный девелопмент» Валерия Лукинова, на сети и дороги может приходиться 20–25% себестоимости проекта ИЖС, а с учетом благоустройства в высоком ценовом сегменте — до 30%. В многоквартирном строительстве этот показатель, по его оценке, составляет 5–8%.

Если «Стимул» действительно компенсирует половину таких расходов, себестоимость проекта может снизиться примерно на 7,5–12,5%, утверждает член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Владимир Кошелев. Программа выгодна всем участникам:

Девелопер может снизить капитальные затраты и риск заморозки проекта.

Банк и инвестор получат более предсказуемую экономику поселка за счет внешнего финансирования дорог и сетей.

Покупатель теоретически может увидеть более сдержанный рост цены участка или дома.

Регион сможет увеличить ввод жилья и налоговую базу, но возьмет на себя обязательства по реализации инфраструктурных проектов.

«Без этого инструмента девелоперы продолжат замораживать проекты или покупатели будут переплачивать за инфраструктуру в цене загородной покупки», — считает Валерий Лукинов. По его прогнозу, к концу 2026 г. может быть приостановлено около 30% проектов ИЖС, которые сейчас реализуются.

Подешевеют ли дома для покупателей

Стоимость частных домов вряд ли снизится, считают эксперты. Субсидия сокращает затраты девелопера, но не гарантирует, что экономия будет передана покупателю: конечная цена объекта зависит от стоимости земли, материалов, рабочей силы, финансирования и ценовой политики застройщика. По оценке Игоря Пенькова, себестоимость строительства дома в 2026 г. выросла на 10–12%.

Президент Ассоциации участников рынка малоэтажного и индивидуального жилищного строительства Александр Якубовский также указывает, что конкретный эффект программы «Стимул» для покупателей будет определяться условиями субсидирования и объемом выделенных средств.

Хватит ли денег на развитие ИЖС

Главный вопрос при перезапуске «Стимула» — масштаб финансирования. Выделенные сейчас на три года 11,5 млрд руб. в пересчете на 19 регионов дают в среднем около 200 млн руб. в год на субъект. По рыночным меркам этой суммы хватит на прокладку сетей лишь в одном-двух поселках среднего размера. И это очень мало похоже на системное решение проблемы всего сегмента. Если компенсируется половина затрат, эти деньги потенциально покрывают инфраструктурные расходы проектов общей стоимостью порядка 23 млрд руб.

Правда, как и в предыдущий раз, к финансированию «Стимула» могут подключить бюджеты регионов, и тогда итоговый объем господдержки вырастет. Но даже при таких условиях программа может стать точечным инструментом только для выборочных проектов и вряд ли поможет запустить большое количество новых поселков: подготовка участков и стоимость денег остаются слишком дорогими. А для массового покупателя эффект будет зависеть от того, направят ли застройщики экономию в цену или сохранят ее в марже.

Что будет с рынком

«Стимул» — не единственный инструмент поддержки ИЖС. После изменения условий семейной ипотеки с 1 октября 2026 г. для покупателей частных домов сохранена льготная ставка 6% для семей с одним ребенком до шести лет, тогда как для квартир в новостройках она составляет 10%. Это может поддержать спрос на дома, возводимые профессиональными подрядчиками в 2027 г.

При этом эксперты не ждут массового перехода застройщиков из многоквартирного сегмента в малоэтажный: экономика, сроки, риски и организация проектов слишком различаются. В самом ИЖС вероятен тренд на развитие комплексного продукта, когда покупатель получает не просто участок, а дом «под ключ».

«Стимул» может стать важным сигналом для профессиональных девелоперов ИЖС: государство снова готово разделить с ними весьма капиталоемкую часть проекта — дороги и сети. Но пока программа выглядит не как перезапуск большого национального тренда, а как точечная попытка удержать от заморозки часть рынка, на который приходится более половины от вводимого в стране жилья.