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Ксении Собчак запретили открывать бизнес в России до октября 2029 года

Полина Тудачкова
Полина Тудачкова Новости 06 ноя 2026 14:23
Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»
Ксении Собчак ограничили возможность регистрировать новый бизнес в России до 29 октября 2029 г., следует из данных ФНС. Поводом для такого решения стала причастность к юрлицу, «в отношении которого в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности». Речь идет об ООО «Ши», ограничение было установлено 29 октября
Журналистке Ксении Собчак ограничили возможность регистрировать новый бизнес в России до 29 октября 2029 г., следует из данных Федеральной налоговой службы (ФНС).
Причиной ограничения на сайте ФНС указана причастность Ксении Собчак к юрлицу, «в отношении которого в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности». Речь идет об ООО «Ши» (юрлицо ресторана She в Москве). Согласно выписке из ЕГРЮЛ, Ксении Собчак в нем принадлежат 50%. Оставшимися 50% владеет Борис Зарьков.
В документе сказано, что результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице показали, что сведения о гендиректоре компании Викторе Богдановиче «недостоверны». Он возглавил ООО «Ши» в июне 2022 г. — тогда же юрлицо было учреждено. 

Согласно закону о госрегистрации юрлиц, ФНС может отказать в регистрации новой компании лицу, ранее руководившему организацией или владевшему в ней контролирующей долей, если в ЕГРЮЛ есть запись о недостоверности сведений. Данное ограничение не распространяется на уже зарегистрированные компании.

«Эксперт» обратился за комментарием к Ксении Собчак. 
Согласно материалам ФНС, Ксения Собчак числится учредителем еще в четырех компаниях: две из них работают в сфере ресторанов и доставки еды, две другие — в рекламе. По ним особых отметок нет. 
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