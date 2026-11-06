Максим Решетников назвал популярные направления для зимних поездок по России

Министр экономического развития Максим Решетников выделил четыре популярных направления зимнего туризма. Среди них — посещение крупных городов, снежных регионов, короткие загородные поездки и отдых на горнолыжных курортах. По оценке Минэка, посещаемость горнолыжных комплексов в предстоящем сезоне вырастет как минимум на 10%

Крупные города, снежные регионы, короткие загородные поездки и горнолыжные курорты станут основными местами зимнего отдыха в России в этом году, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников на заседании правительственной комиссии по развитию туризма.

Среди городов главными точками притяжения остаются Москва, Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород. Туристов, пояснил Максим Решетников, привлекают праздничная атмосфера, гастрономия, разнообразный досуг и качественные отели. Гостиничную инфраструктуру развивают в том числе по программе льготного кредитования: она охватывает 300 проектов на 63 тыс. номеров.

Второе направление зимних поездок — северные территории, Сибирь, Урал и Дальний Восток. Одновременно, по словам Максима Решетникова, растет интерес к аквапаркам и термальным комплексам. По программе льготного кредитования открыты шесть аквапарков, три из них — в этом году в Самарской, Ульяновской и Московской областях.

Еще одно направление — короткие поездки за город внутри своего или соседних регионов. Их развитию способствует строительство модульных отелей, сообщил Максим Решетников. С 2022 г. создано 14,4 тыс. номеров, до конца 2027 г. регионы должны ввести еще более 7 тыс.

Также россиян привлекает отдых на горнолыжных курортах. В России работает более 400 комплексов в 65 регионах. В прошлом зимнем сезоне их посетили более 9 млн человек — на 12% больше, чем годом ранее. Этой зимой ожидается рост как минимум еще на 10%, уверен министр. Сезон уже открыли в Магаданской области и Башкортостане.