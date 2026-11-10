МФТИ и ИТМО получили предостережения Рособрнадзора

Рособрнадзор объявил предостережения пяти вузам, включая МФТИ и ИТМО. В частности, ИТМО, по утверждению службы, «не обеспечивает реализацию в полном объеме образовательных программ»
Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в сфере образования пяти российским вузам, в числе которых оказался Московский физико-технический институт, сообщается
на сайте службы.
Среди других вузов, получивших предостережение:
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Калининградский государственный технический университет;
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Национальный исследовательский университет ИТМО;
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Московский государственный университет технологий и управления имени К. Г. Разумовского;
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Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского.
В частности, ИТМО, по утверждению Рособрнадзора, «не обеспечивает реализацию в полном объеме образовательных программ», а освоение дополнительных профессиональных образовательных программ не завершается итоговой аттестацией, следует из информации на сайте Рособрнадзора.
Ведомство предложило вузам принять меры для соблюдения законодательства в сфере образования.
ИТМО уже получал
предостережение в апреле. Тогда Рособрнадзор выявил нарушения в документах о зачислении и отчислении студентов, а также проблемы с образовательной программой и сайтом университета.