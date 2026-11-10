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МФТИ и ИТМО получили предостережения Рособрнадзора

Софья Подовалова
Софья Подовалова Новости 10 ноя 2026 16:47
Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»
Рособрнадзор объявил предостережения пяти вузам, включая МФТИ и ИТМО. В частности, ИТМО, по утверждению службы, «не обеспечивает реализацию в полном объеме образовательных программ»
Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в сфере образования пяти российским вузам, в числе которых оказался Московский физико-технический институт, сообщается на сайте службы.
Среди других вузов, получивших предостережение: 
  • Калининградский государственный технический университет;
  • Национальный исследовательский университет ИТМО;
  • Московский государственный университет технологий и управления имени К. Г. Разумовского;
  • Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского.
В частности, ИТМО, по утверждению Рособрнадзора, «не обеспечивает реализацию в полном объеме образовательных программ», а освоение дополнительных профессиональных образовательных программ не завершается итоговой аттестацией, следует из информации на сайте Рособрнадзора. 
Ведомство предложило вузам принять меры для соблюдения законодательства в сфере образования. 
ИТМО уже получал предостережение в апреле. Тогда Рособрнадзор выявил нарушения в документах о зачислении и отчислении студентов, а также проблемы с образовательной программой и сайтом университета.
Тэги
Рособрнадзор Вузы МФТИ ИТМО

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