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Михаил Дегтярев заявил о запасном плане на случай отказа Канады в визах хоккеистам РФ

Раиса Зайнудинова
Раиса Зайнудинова Новости 10 ноя 2026 16:58
Фото: Gerhard Crous/Unsplash
У России есть запасной план на случай отказа Канады выдать визы российским хоккеистам, заявил министр спорта Михаил Дегтярев. Подробности он раскрывать не стал, но предупредил, что Канада рискует лишиться права проводить международные соревнования
Россия подготовила запасной план на случай, если Канада откажет российским хоккеистам в визах. Об этом министр спорта, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев сообщил в интервью телеканалу «Звезда».
«У нас есть план Б. Мы его раскрывать не будем. Все будет хорошо для России, а для Канады будет плохо. Потому что она будет лишаться права проведения международных соревнований», — заявил Михаил Дегтярев.
Он напомнил, что Международный олимпийский комитет (МОК) внес в Олимпийскую хартию изменения, призывающие спортивные федерации принимать решения независимо от политического и общественного давления.
Министр сообщил, что российская сторона направила в МОК претензию по поводу заявлений о недопуске спортсменов и призывов к бойкоту. Она попросила провести заседание исполкома и взять ситуацию на контроль. Федерация хоккея России также обратилась в дисциплинарный совет Международной федерации хоккея (IIHF) с претензиями к финской и шведской сторонам.
В интервью ИС «Вести» Михаил Дегтярев также рассказал о последствиях отказа соперников выходить на лед против россиян. «Те, кто будут бойкотировать матчи со сборной России, будут получать технические поражения», — сказал министр.
4 ноября премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что российские хоккеисты не смогут участвовать в молодежном чемпионате мира, который начнется 26 декабря в провинции Альберта. По его словам, спортсменам из России и Белоруссии не позволят представлять свои страны в Канаде, пока продолжается конфликт на Украине.
Несмотря на заявление канадских властей, российскую сборную включили в календарь молодежного чемпионата мира 2027 г. Она заменила в расписании сборную Норвегии. В Норвежской хоккейной ассоциации  (NIHF) назвали ситуацию неясной. Федерация хоккея Швейцарии отказалась играть со сборной РФ.
30 октября CAS обязал IIHF допустить российские сборные к международным соревнованиям. В IIHF заявили, что исполнят решение, несмотря на несогласие с ним. 5 ноября суд пояснил, что федерация не представила достаточных доказательств, подтверждающих правовые основания для недопуска российских команд.
Тэги
Михаил Дегтярев Хоккей Визы Соревнования

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