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CAS заявил о недостатке доказательств для недопуска российских хоккеистов

Раиса Зайнудинова
Раиса Зайнудинова Новости 05 ноя 2026 20:33
Фото: Markus Spiske/Unsplash
Международная федерация хоккея (IIHF) не представила достаточных доказательств для недопуска российских сборных к турнирам, сообщил Спортивный арбитражный суд (CAS). Решение о возвращении команд принято на основании правовых аргументов и доказательств сторон, добавили там
Международная федерация хоккея (IIHF) не смогла подтвердить достаточными доказательствами правовые основания для недопуска российских сборных к соревнованиям. Об этом говорится в заявлении Спортивного арбитражного суда  (CAS).
Коллегия проверяла, соответствовали ли решения IIHF, принятые в июле 2026 г., уставу и правилам самой федерации. По данным CAS, вопрос о недостаточности доказательств ранее поднимался и в рамках внутренних процедур IIHF. 
Суд отдельно остановился на организационных последствиях возвращения российских команд и возможном введении нейтрального статуса. Как подчеркнули в CAS, в ходе разбирательства IIHF не заявляла соответствующих требований и не подкрепила эти вопросы достаточными доказательствами.
«CAS не может вводить меры, о которых стороны не просили», — говорится в заявлении.
30 октября CAS обязал IIHF допустить российские сборные к соревнованиям. Решение распространяется на пять турниров 2027 г.: мужской и женский чемпионаты мира, молодежный чемпионат мира и первенства среди юношей и девушек до 18 лет. IIHF выразила несогласие с вердиктом.
В CAS признали, что решение от 30 октября вызвало неоднозначную реакцию, но подчеркнули: суд рассматривает правовую сторону спора и опирается исключительно на аргументы и доказательства сторон.
Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что российские хоккеисты не смогут участвовать в молодежном чемпионате мира, который пройдет в стране с 26 декабря по 5 января. Канадские власти намерены ограничить въезд российских и белорусских спортсменов, выступающих под национальной символикой.
Норвежская хоккейная ассоциация, в свою очередь, отказалась от матча с Россией на мужском ЧМ-2027 в Германии. Аналогичную позицию заняли Швеция, Финляндия, Дания, Латвия и Чехия.
Тэги
Хоккей Соревнования

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