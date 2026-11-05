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Обсерватория Swift сошла с орбиты после почти 22 лет работы

Софья Подовалова
Софья Подовалова Новости 05 ноя 2026 13:29
Фото: NASA
Американская обсерватория Neil Gehrels Swift сошла с орбиты спустя почти 22 года работы, сообщило NASA. Аппарат вошел в атмосферу Земли 4 ноября над районом Северная Суматра в Индонезии. Большая часть обсерватории сгорела в атмосфере
Американская космическая обсерватория Neil Gehrels Swift вошла в атмосферу Земли в 7:39 утра по восточному времени США (23:39 мск) 4 ноября над районом Северная Суматра в Индонезии. Аппарат сошел с орбиты почти через 22 года после запуска, сообщило NASA.
Большая часть обсерватории сгорела в атмосфере, но некоторые ее компоненты могли достичь поверхности Земли, отметили в агентстве. Космические силы США подтвердили время и место схода аппарата с орбиты. NASA не сообщало о повреждениях или пострадавших.
Обсерваторию запустили в 2004 г. для изучения гамма-всплесков — мощнейших выбросов энергии во вселенной. Аппарат был оснащен тремя телескопами, которые наблюдали за космическими объектами в разных диапазонах излучения. Изначально миссию планировали на два года, но Swift проработала более двух десятилетий. За это время обсерватория изучала сверхновые, черные дыры, вспышки на звездах, кометы и астероиды.
Сходу обсерватории предшествовала неудачная попытка продлить ее работу. В июле 2026 г. NASA совместно с компанией Katalyst Space запустило аппарат Link, который должен был приблизиться к Swift, захватить его и перевести на более высокую орбиту, сообщает Reuters. Однако спасательная миссия не удалась: Link начал неконтролируемо вращаться вскоре после выхода в космос.
В августе специалисты отказались от попытки спасти обсерваторию. У Swift не было собственной двигательной установки, поэтому ее орбита постепенно снижалась.
Тэги
NASA Космос орбита

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