Павла Кадочникова назначили первым замминистра финансов РФ

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Павла Кадочникова первым заместителем министра финансов России. На этом посту он сменил Ирину Окладникову, которая заняла должность вице-премьера — руководителя аппарата правительства, и будет курировать бюджет и межбюджетные отношения

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Павла Кадочникова первым заместителем министра финансов. Документ опубликован на портале правовых актов.

Этим же распоряжением Павел Кадочников освобожден от прежней должности. До сих пор он занимал пост замминистра финансов.

О том, что Минфин внес кандидатуру Павла Кадочникова на рассмотрение правительства, 28 октября сообщил вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов. По его словам, в новой должности он будет курировать бюджет и межбюджетные отношения.

На посту первого замминистра он сменил Ирину Окладникову, которая была назначена вице-премьером — руководителем аппарата правительства 22 октября.

Павел Кадочников занимал пост заместителя министра финансов с января 2020 г. В его ведении находились департаменты межбюджетных отношений, бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки, а также бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты.

До работы в Минфине Павел Кадочников был президентом Центра стратегических разработок, проректором по научной работе Всероссийской академии внешней торговли, исполнительным директором Российского центра исследований АТЭС и руководителем научного направления Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара.