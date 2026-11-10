Пол Маккартни стал третьим самым богатым музыкантом в мире

Состояние одного из основателей группы The Beatles Пола Маккартни достигло $1,4 млрд, что позволило ему войти в тройку самых богатых музыкантов мира. Его капитал формируют доходы от авторских прав на песни, гастролей и коллекции искусства

Состояние музыканта Пола Маккартни достигло $1,4 млрд, что сделало его третьим самым богатым исполнителем в мире. Об этом сообщил Forbes.

Состояние Пола Маккартни формируют доходы от авторских прав на песни, гастролей и коллекции искусства. Значительную роль играет основанная им в 1969 г. компания MPL Communications, управляющая правами на его песни и произведения других авторов. По оценке Forbes, ее годовая выручка может составлять десятки миллионов долларов, а стоимость бизнеса составляет не менее $250 млн.

Также музыкант получает доход от холдинга Apple Corps (около $50 млн в год на стриминге, виниле и сувенирах) и от авторских прав на песни The Beatles (около $10 млн ежегодно). Его активы также включают недвижимость и коллекцию живописи, в том числе картины Рене Магритта и Пабло Пикассо.

По данным Forbes, 84-летний Пол Маккартни уступает по состоянию только рэперу Jay-Z ($2,8 млрд) и певице Тейлор Свифт ($2 млрд).