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Пол Маккартни стал третьим самым богатым музыкантом в мире

Полина Тудачкова
Полина Тудачкова Новости 10 ноя 2026 11:35
Фото: Nick Iwanyshyn/Keystone Press Agency/Global Look Press
Состояние одного из основателей группы The Beatles Пола Маккартни достигло $1,4 млрд, что позволило ему войти в тройку самых богатых музыкантов мира. Его капитал формируют доходы от авторских прав на песни, гастролей и коллекции искусства
Состояние музыканта Пола Маккартни достигло $1,4 млрд, что сделало его третьим самым богатым исполнителем в мире. Об этом сообщил Forbes.
Состояние Пола Маккартни формируют доходы от авторских прав на песни, гастролей и коллекции искусства. Значительную роль играет основанная им в 1969 г. компания MPL Communications, управляющая правами на его песни и произведения других авторов. По оценке Forbes, ее годовая выручка может составлять десятки миллионов долларов, а стоимость бизнеса составляет не менее $250 млн.
Также музыкант получает доход от холдинга Apple Corps (около $50 млн в год на стриминге, виниле и сувенирах) и от авторских прав на песни The Beatles (около $10 млн ежегодно). Его активы также включают недвижимость и коллекцию живописи, в том числе картины Рене Магритта и Пабло Пикассо.
По данным Forbes, 84-летний Пол Маккартни уступает по состоянию только рэперу Jay-Z ($2,8 млрд) и певице Тейлор Свифт ($2 млрд).
В мае 2024 г. The Times назвала Пола Маккартни первым британским музыкантом-миллиардером, оценив совокупное состояние музыканта и его супруги Нэнси в $1,27 млрд. Рост капитала объяснили регулярными гастролями и выходом кавер-версии песни Blackbird группы The Beatles в исполнении певицы Бейонсе на альбоме Cowboy Carter.
Тэги
музыкант богатство

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