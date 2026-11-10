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Режиссеры Джеймс Ганн и Питер Сафран покинут DC Studios

Полина Тудачкова
Полина Тудачкова Новости 10 ноя 2026 17:05
Фото: Richard Shotwell/AP/TASS
Режиссеры Джеймс Ганн и Питер Сафран покидают посты соруководителей DC Studios. С 1 декабря президентом и главным креативным директором студии станет Джереми Лэтч. Джеймс Ганн и Питер Сафран вернутся к творческой деятельности
Режиссеры Джеймс Ганн и Питер Сафран покидают свои посты соруководителей в DC Studios, сообщается на сайте студии.
Джеймс Ганн и Питер Сафран покинут компанию 1 декабря после четырех лет работы. Под их руководством вышли три фильма («Супермен», «Супергерл», «Клэйфейс») и несколько сериалов («Пингвин», второй сезон «Миротворца», «Фонари»). После ухода из DC режиссеры вернутся к творческой деятельности.
Джереми Лэтч, который с 2004 по 2017 г. работал в Marvel, станет президентом и креативным директором DC Studios. Сопредседатели Skydance Motion Picture Group Дана Голдберг и Джош Гринштейн отметили его профессионализм, который, по их мнению, поможет в развитии DC и ключевых персонажей компании.
Джереми Лэтч занимал различные должности в Marvel, включая пост старшего вице-президента по производству и разработке. Он был ассоциированным продюсером «Железного человека», сопродюсером «Железного человека 2», а также исполнительным продюсером фильмов «Мстители», «Стражи Галактики», «Мстители: Эра Альтрона» и «Человек-паук: Возвращение домой».
Тэги
режиссер кинематограф

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