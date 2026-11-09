Российская делегация вылетела в Абу-Даби на переговоры по Украине

Российская делегация вылетела в Абу-Даби, где 10–11 ноября пройдут трехсторонние переговоры России, США и Украины. Перед их началом американские переговорщики Джаред Кушнер и Стив Уиткофф встретятся с представителями Украины, ЕС, НАТО и пяти европейских стран

Российская делегация направилась в Абу-Даби для участия в трехсторонних переговорах по украинскому урегулированию, сообщил «РИА Новости» источник в переговорной группе.

Перед началом переговоров зять американского лидера Джаред Кушнер и спецпосланник президента США Стив Уиткофф проведут встречу с представителями Украины, ЕС, НАТО, Германии, Франции, Великобритании и Италии. Они продолжат обсуждать вопросы европейской безопасности и будущего Украины. Об этом Джаред Кушнер рассказал в соцсети X.

Американский представитель назвал четыре приоритета работы: прекращение боевых действий, выработку надежных гарантий безопасности, подготовку экономического плана для Украины и гуманитарные меры.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила , что ЕС будет присутствовать в Абу-Даби вместе с партнерами. Она обсудила по телефону предстоящие переговоры с лидером Украины Владимиром Зеленским и поддержала его призыв к прекращению огня «в отношении продовольственной и энергетической инфраструктуры». Об участии Европы во встрече 8 ноября сообщил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, не уточнив состав представителей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 ноября подчеркнул , что переговоры в Абу-Даби пройдут между Россией и Украиной при посредничестве США. Комментируя возможное присутствие европейцев, он допустил, что Вашингтон и Киев могут координировать с ними позиции через собственные каналы общения.