Российская делегация вылетела в Абу-Даби на переговоры по Украине

Российская делегация вылетела в Абу-Даби, где 10–11 ноября пройдут трехсторонние переговоры России, США и Украины. Перед их началом американские переговорщики Джаред Кушнер и Стив Уиткофф встретятся с представителями Украины, ЕС, НАТО и пяти европейских стран
Российская делегация направилась в Абу-Даби для участия в трехсторонних переговорах по украинскому урегулированию, сообщил
«РИА Новости» источник в переговорной группе.
Перед началом переговоров зять американского лидера Джаред Кушнер и спецпосланник президента США Стив Уиткофф проведут встречу с представителями Украины, ЕС, НАТО, Германии, Франции, Великобритании и Италии. Они продолжат обсуждать вопросы европейской безопасности и будущего Украины. Об этом Джаред Кушнер рассказал
в соцсети X.
Американский представитель назвал четыре приоритета работы: прекращение боевых действий, выработку надежных гарантий безопасности, подготовку экономического плана для Украины и гуманитарные меры.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила
, что ЕС будет присутствовать в Абу-Даби вместе с партнерами. Она обсудила по телефону предстоящие переговоры с лидером Украины Владимиром Зеленским и поддержала его призыв к прекращению огня «в отношении продовольственной и энергетической инфраструктуры». Об участии Европы во встрече 8 ноября сообщил
глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, не уточнив состав представителей.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 ноября подчеркнул
, что переговоры в Абу-Даби пройдут между Россией и Украиной при посредничестве США. Комментируя возможное присутствие европейцев, он допустил, что Вашингтон и Киев могут координировать с ними позиции через собственные каналы общения.
Первым пунктом переговоров станут вопросы безопасности России, Украины и региона в целом, заявил
министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, сторонам предстоит согласовать принципы будущего полноценного урегулирования.