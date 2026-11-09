Дмитрий Песков прокомментировал возможность участия европейцев в переговорах

Переговоры по Украине в Абу-Даби пройдут между Россией и Украиной при посредничестве США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможном участии европейцев. По данным Politico, на переговорах могут присутствовать советники по нацбезопасности Франции, Германии и Великобритании

Переговоры по украинской тематике в Абу-Даби будут проходить между Россией и Украиной при посредничестве США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о возможном участии европейских представителей во встрече. Видео конференц-колла опубликовано в канале Кремля в Max.

«То, что будет происходить в Абу-Даби в предстоящие дни, — это трехсторонние переговоры между Россией, Украиной при посредничестве США. Что касается присутствия европейцев — вы знаете, что есть свои каналы общения у американцев с европейцами, у украинцев с европейцами. И уже они, по всей видимости, выстраивают свой механизм координации. Но еще раз повторяю: речь идет о трехсторонних переговорах в Абу-Даби», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Politico со ссылкой на трех чиновников сообщило , что на переговорах в Абу-Даби могут присутствовать советники по национальной безопасности Франции, Германии и Великобритании, но пока неясен формат их участия. Один из собеседников издания утверждает, что европейские представители будут находиться на переговорах или «поблизости», но не примут непосредственного участия в консультациях.

8 ноября глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил , что европейские страны будут представлены на переговорах. Кремль ранее выступал против участия европейцев в обсуждении украинского урегулирования. 7 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила , что Европе «нечего делать за столом переговоров по Украине».