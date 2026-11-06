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Совет директоров X5 рекомендовал дивиденды с доходностью около 9%

Анна Безрукова
Анна Безрукова Новости 06 ноя 2026 14:58
Фото: Евгений Филиппов/«Эксперт»
Совет директоров X5 рекомендовал выплатить дивиденды по итогам трех кварталов этого года на уровне 204 руб. за бумагу. С учетом текущих котировок дивдоходность составит почти 9%. Итоговое решение акционеры утвердят 30 ноября
Совет директоров ретейлера X5 Group (включает сети магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») рекомендовал выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2026 г. в размере 204 руб. на акцию, следует из сообщения компании на портале раскрытия корпоративной информации.
Датой дивидендной отсечки, на которую определят лиц, имеющих право на получение выплат, предлагается установить 11 декабря. В этом случае последним днем для покупки бумаг под дивиденды будет 10 декабря. Итоговое решение акционеры примут на общем собрании 30 ноября.
Акции X5 на Мосбирже к 14:36 мск торговались на уровне 2343,5 руб. за бумагу (-1,33%). Дивидендная доходность при текущих котировках составляет около 8,7%.
Согласно промежуточным финансовым результатам по итогам девяти месяцев этого года, выручка X5 выросла на 11,4% год к году, до 3,8 трлн руб., чистая прибыль упала на 16,5% — до 63,8 млрд руб. 
В предыдущий раз X5 выплачивала дивиденды по итогам 2025 г. Тогда размер дивиденда составил 245 руб. По итогам 2025 г. выручка X5 увеличилась на 41,4% по сравнению с 2024-м — до 85,7 млрд руб., следует отчета о финансовых результатах по РСБУ за год. Чистая прибыль за это время выросла на 30,6% — до 124,5 млрд руб.
Тэги
X5 клуб Дивиденды

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