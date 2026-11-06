Совет директоров X5 рекомендовал дивиденды с доходностью около 9%

Совет директоров X5 рекомендовал выплатить дивиденды по итогам трех кварталов этого года на уровне 204 руб. за бумагу. С учетом текущих котировок дивдоходность составит почти 9%. Итоговое решение акционеры утвердят 30 ноября

Совет директоров ретейлера X5 Group (включает сети магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») рекомендовал выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2026 г. в размере 204 руб. на акцию, следует из сообщения компании на портале раскрытия корпоративной информации.

Датой дивидендной отсечки, на которую определят лиц, имеющих право на получение выплат, предлагается установить 11 декабря. В этом случае последним днем для покупки бумаг под дивиденды будет 10 декабря. Итоговое решение акционеры примут на общем собрании 30 ноября.

Акции X5 на Мосбирже к 14:36 мск торговались на уровне 2343,5 руб. за бумагу (-1,33%). Дивидендная доходность при текущих котировках составляет около 8,7%.

Согласно промежуточным финансовым результатам по итогам девяти месяцев этого года, выручка X5 выросла на 11,4% год к году, до 3,8 трлн руб., чистая прибыль упала на 16,5% — до 63,8 млрд руб.