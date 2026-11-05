Совет директоров «Яндекса» утвердил цену допэмиссии акций

С 2024 г. совет директоров «Яндекса» наделен полномочиями в течение четырех лет принимать решения об увеличении уставного капитала через размещение дополнительных акций, которые будут использоваться для программ мотивации. Максимальный объем выпуска бумаг под программу мотивации — не более 20% от размещенных обыкновенных акций «Яндекса».

Предыдущие допэмиссии компания проводила в 2024 г., 2025-м и первом полугодии 2026-го.