Совет директоров «Яндекса» утвердил цену допэмиссии акций

Совет директоров «Яндекса» утвердил цену акций в рамках допэмиссии на уровне 3463,5 руб. Допэмиссия 11 млн ценных бумаг, которая проводится для реализации программы мотивации, состоится в ноябре
Совет директоров «Яндекса» утвердил цену акций компании на предстоящей допэмиссии на уровне 3463,5 руб. Об этом говорится
в сообщении компании на сайте раскрытия корпоративных данных. Выпуск проведут для реализации программы долгосрочной мотивации.
Цена определена как значение средневзвешенной цены обыкновенной акции компании по итогам торгов на Мосбирже 2 ноября 2026 г. Размещение дополнительных 11 млн акций (2,8% уставного капитала) состоится до конца ноября.
С 2024 г. совет директоров «Яндекса» наделен полномочиями в течение четырех лет принимать решения об увеличении уставного капитала через размещение дополнительных акций, которые будут использоваться для программ мотивации. Максимальный объем выпуска бумаг под программу мотивации — не более 20% от размещенных обыкновенных акций «Яндекса».
Предыдущие допэмиссии компания проводила в 2024 г., 2025-м и первом полугодии 2026-го.
Как поясняли
в «Яндексе», ранее корпорация проводила допэмиссию для программы мотивации раз в квартал. Теперь компания планирует провести один крупный дополнительный выпуск, который закроет прогнозируемые потребности программы минимум до конца будущего года.
Новый подход к формированию программы мотивации позволит заранее сформировать необходимый пул акций и меньше зависеть от сроков отдельных размещений, считают в компании. Сотрудники будут получать ценные бумаги по мере исполнения опционов. До этого момента они не смогут получить право голоса и принимать участие распределении дивидендов.